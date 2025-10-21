Trump: “la Argentina está luchando duro por sobrevivir”

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por hasta U$S 20.000 millones.
En un comunicado oficial, el organismo afirmó que ese acuerdo “establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”. “Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”, indicó.
El BCRA, a cargo de Santiago Bausili, hizo hincapié además en que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.
Según afirmó, este procedimiento forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria del Gobierno nacional y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante escenarios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales.
Este último fin de semana, Javier Milei explicó que el swap acordado con el gobierno de Donald Trump se ejecutará “cuando se necesite”. “Nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda. Por lo cual, ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”, dijo el mandatario libertario al canal 8.
“La estructuración de un swap es un intercambio de monedas” en el que “nosotros tenemos un crédito por U$S 20.000 millones y ellos (por Estados unidos) tienen crédito en pesos por el equivalente a U$S 20.000 millones. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita“, explicó.
“Luchando por su vida”
Los mensajes volvieron a llegar desde Estados Unidos en medio de los anuncios. Esta vez, no fueron de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. e impulsor del rescate financiero al gobierno de Milei. Fueron del propio presidente Trump frente a las críticas dentro de su país contra el acuerdo bilateral. A bordo del avión Air Force One, argumentó el domingo ante periodistas que Argentina “está luchando por su vida”.
“Nada está beneficiando a Argentina, están luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir”, dijo. Y agregó: “Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, resulta que me gusta el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no hagan que parezca que les va bien. Se están muriendo”.
Además, el mandatario republicano manifestó que su país podría comprar más carne de la Argentina, como plan para controlar los precios internos. “Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán”, remarcó.
Mercado y deuda
Ni la intervención directa del Tesoro de EE.UU. ni el anuncio de la firma del swap de monedas lograron contener la presión alcista sobre el dólar en el inicio de la semana. La divisa en el Banco Nación subió otros $20 o 1,4% y cerró a $1.495, a poco más de un 1% del techo de la banda.
El dólar “blue” alcanzó los $1.505, acercándose a sus máximos históricos, mientras que en el mercado mayorista se vendió a $1.475. Por su parte, el MEP cotizó a $1.552 y el Contado con Liquidación (CCL) operó en torno a los $1.602. El dólar turista se ubicó en $1.943,50.
El riesgo país se mantuvo por encima de los 1.000 puntos y, en el plano financiero, los ADRs de empresas argentinas registraron caídas de hasta más del 5% el lunes en Wall Street. Sin embargo, los bonos revirtieron las pérdidas hacia el cierre y terminaron con subas generalizadas, tras el anuncio del Ministerio de Economía sobre la recompra de deuda soberana.
El secretario de Finanzas nacional, Pablo Quirno, anunció que el Ministerio de Economía comenzó las tratativas para una operación de recompra de deuda soberana, “destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”.
“Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”, señaló el funcionario.
Para la operación, el gobierno de Milei designó JPMorgan como el banco financiero para asistir en la operación externa. “Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo”, finalizó Quirno.