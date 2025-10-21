Trump: “la Argentina está luchando duro por sobrevivir”

Este último fin de semana, Javier Milei explicó que el swap acordado con el gobierno de Donald Trump se ejecutará “cuando se necesite”. “Nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda. Por lo cual, ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”, dijo el mandatario libertario al canal 8.