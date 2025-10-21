Bancos de EEUU piden garantías para una posible ayuda de U$S20.000 millones a Argentina

Las negociaciones y el papel del Tesoro estadounidense

Los bancos creen que el apoyo del Departamento del Tesoro de EE. UU. es fundamental para asegurar su inversión dada la incertidumbre económica que enfrenta Argentina. La finalización del paquete de ayuda depende de que se aborden las preocupaciones sobre las garantías. Un portavoz del Tesoro de EE. UU. reconoció que las conversaciones están en curso y expresó la esperanza de brindar más detalles una vez que se hayan concluido.