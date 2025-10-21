Secciones
Bancos de EEUU piden garantías para una posible ayuda de U$S20.000 millones a Argentina

Según informes, un grupo de bancos, incluidos JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, mantuvieron conversaciones con el Departamento del Tesoro de EEUU con respecto al posible préstamo.

Los principales bancos de Estados Unidos buscan garantías para protegerse antes de comprometerse con un posible paquete de ayuda de U$S20.000 millones para Argentina. El posible acuerdo se produce junto con un acuerdo de intercambio de divisas facilitado por la administración de Donald Trump.

Según informes, un grupo de bancos, incluidos JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, mantuvieron conversaciones con el Departamento del Tesoro de EEUU con respecto al posible préstamo. Los bancos buscan garantías o indicaciones de si el gobierno de EEUU estaría dispuesto a respaldar la operación, para buscar mitigar los riesgos asociados con la volatilidad económica de Argentina.

El posible préstamo de U$S20.000 millones complementaría un acuerdo de intercambio de divisas existente, por el cual el Banco Central de Argentina (BCRA) estuvo comprando pesos argentinos para estabilizar la moneda antes de las próximas elecciones legislativas.

Las negociaciones y el papel del Tesoro estadounidense

Los bancos creen que el apoyo del Departamento del Tesoro de EE. UU. es fundamental para asegurar su inversión dada la incertidumbre económica que enfrenta Argentina. La finalización del paquete de ayuda depende de que se aborden las preocupaciones sobre las garantías. Un portavoz del Tesoro de EE. UU. reconoció que las conversaciones están en curso y expresó la esperanza de brindar más detalles una vez que se hayan concluido.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. se involucró en la coordinación de la posible línea de crédito. El BCRA también interviene en los mercados cambiarios comprando pesos. Estas acciones combinadas, incluido el acuerdo de intercambio de divisas existente, podrían elevar el apoyo financiero total de Estados Unidos a Argentina a U$S40.000 millones. El objetivo es reforzar la liquidez de la economía argentina antes de las elecciones.

Sin embargo, algunos expertos expresaron cautela sobre los riesgos asociados con estas operaciones. Brad Setser, ex subsecretario adjunto del Tesoro de EE. UU., advirtió sobre las posibles consecuencias de una caída en el valor del peso argentino, lo que podría generar activos desvalorizados para el Tesoro de EE.UU. Además, funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) plantearon preocupaciones sobre la posibilidad de que Argentina priorice los pagos a Estados Unidos sobre sus obligaciones con el FMI, lo que podría generar tensiones institucionales.

