Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Durante su exposición, el presidente indicó que la línea de swap podría utilizarse en caso de que el país no logre acceder al mercado de capitales por un riesgo país elevado. “Haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, lo cual sería tomar deuda para pagar deuda”, señaló, destacando que el objetivo del acuerdo es brindar seguridad a los inversores, bajar la tasa de interés y mejorar el acceso al crédito.