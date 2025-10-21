Secciones
Manuel Adorni anticipó una victoria de LLA y una estabilidad económica post-elecciones

El vocero presidencial contrastó la propuesta libertaria con la del kirchnerismo e instó a la ciudadanía a elegir entre "seguir avanzando" o "volver al pasado".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó su confianza en que La Libertad Avanza (LLA) obtendrá un resultado favorable en las próximas elecciones legislativas, lo que, según sus declaraciones, contribuirá a la estabilización del mercado. "El riesgo electoral va a desaparecer", afirmó.

En una entrevista, Adorni defendió la gestión de Javier Milei, con el argumento de que la política económica implementada "está dando resultados". Además proyectó un panorama optimista. "Estamos mucho mejor que hace un mes", dijo y aseguró que los efectos positivos se evidenciarán tras los comicios.

El vocero contrastó la propuesta de LLA con la del kirchnerismo e instó a la ciudadanía a elegir entre "seguir avanzando" o "volver al pasado". Defendió las políticas de ajuste implementadas, al destacar una reducción en algunos indicadores sociales. "Atacamos la inflación, bajamos 20 puntos la pobreza. ¿Alcanza? No, no alcanza", reconoció.

Cambios en el gabinete

El  funcionario atribuyó las medidas de Milei a un esfuerzo por "ordenar el país" y "devolver estabilidad luego de años de desmanejo económico". Adorni confirmó que el Presidente está considerando cambios en su gabinete.

En respuesta a las declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Argentina, Adorni relativizó sus dichos, al argumentar que fueron expresados en un contexto específico y que el apoyo financiero de Estados Unidos al país desmiente la gravedad implícita en las palabras del mandatario estadounidense. "¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de U$S40.000 millones?", se preguntó.

