Manuel Adorni anticipó una victoria de LLA y una estabilidad económica post-elecciones

En respuesta a las declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Argentina, Adorni relativizó sus dichos, al argumentar que fueron expresados en un contexto específico y que el apoyo financiero de Estados Unidos al país desmiente la gravedad implícita en las palabras del mandatario estadounidense. "¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de U$S40.000 millones?", se preguntó.