El diario "Financial Times" puso en duda el éxito del plan de desinflación de Javier Milei

El periódico británico publicó otro artículo titulado "La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie",

Hace 1 Hs

El periódico británico *Financial Times* expresó serias dudas sobre la efectividad del programa de desinflación implementado por el presidente Javier Milei en Argentina. En una columna de opinión, el economista Martin Wolf calificó como "improbable" que el plan tenga éxito y criticó el posible apoyo financiero de Donald Trump a Argentina como un "mal uso del dinero".

Wolf, principal comentarista económico del *Financial Times*, argumentó que la estrategia económica de Milei "carece de compromiso nacional, recursos y credibilidad".  En su análisis, señaló que los planes de desinflación basados en el tipo de cambio "rara vez funcionan" y sugirió que Argentina no cuenta con los elementos necesarios para llevarlo a cabo exitosamente.

"No es un buen negocio"

Además, el "Financial Times" publicó otro artículo titulado "La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie", donde se cuestiona la lógica de un posible rescate financiero estadounidense. El medio argumentó que "intercambiar dólares estables por pesos volátiles y sobrevaluados no es un buen negocio" y sugirió que el respaldo de Washington podría estar motivado más por consideraciones políticas que por un compromiso económico a largo plazo.

Estas críticas del *Financial Times* se produjeron en escenario donde el presidente Donald Trump insinuó la posibilidad de comprar carne argentina, lo que podría interpretarse como un gesto de apoyo a la administración de Milei. Cabe recordar que Trump había dicho que "Argentina está luchando por su supervivencia. Están muriendo", aludiendo a la difícil situación económica del país.

