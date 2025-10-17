La reacción de los mercados: a pesar de un nuevo tuit de Bessent, volvió a subir el dólar

A pesar de las reiteradas señales de apoyo del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el dólar estadounidense experimentó un nuevo repunte en el mercado argentino, lo que evidenció la persistente volatilidad y la incertidumbre económica.
Bessent confirmó la participación del Tesoro en la compra de pesos y la posibilidad de intervenir tanto en el mercado spot como en los instrumentos financieros.
Esta declaración, que buscaba reafirmar la confianza en la estabilización económica del país, no logró contener la tendencia alcista. En las primeras operaciones, el dólar en el Banco Nación alcanzó los $1465, un incremento de $35 respecto al cierre del jueves.
El dólar minorista no fue el único afectado, con un aumento del 2,4%. Los dólares financieros también mostraron una subida: el MEP llegó a $1484,38 (0,7% de aumento) y el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1500,37 (0,6% de aumento).
El mercado de bonos soberanos también reaccionó negativamente, con la mayoría exhibiendo pérdidas. El bono AL29D fue el más afectado, con una caída del 1,5%.
En contraste con la debilidad del mercado de bonos y la fortaleza del dólar, la Bolsa porteña se mantuvo en terreno positivo, con un aumento del 1,3% en el índice Merval. Este comportamiento se reflejó en el rendimiento de las acciones de empresas locales.
Con la excepción de Banco de Valores (-0,56%), la mayoría de las acciones experimentaron ganancias. Destacaron Aluar (+4,34%), Ternium (+2,70%) y Edenor (+2,66%).
Sin embargo, el desempeño mixto de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) refleja la cautela de los inversores internacionales. Edenor, Globant y BBVA lideraron las ganancias, mientras que Loma Negra, Mercado Libre y Grupo Financiero Galicia registraron caídas.