Secciones
EconomíaDolar hoy

La reacción de los mercados: a pesar de un nuevo tuit de Bessent, volvió a subir el dólar

El funcionario norteamericano confirmó la participación del Tesoro en la compra de pesos y la posibilidad de intervenir tanto en el mercado spot como en los instrumentos financieros.

Los mercados y el dólar. Los mercados y el dólar. FOTO TOMADA DE TYCSPORTS.COM
Hace 1 Hs

A pesar de las reiteradas señales de apoyo del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el dólar estadounidense experimentó un nuevo repunte en el mercado argentino, lo que evidenció la persistente volatilidad y la incertidumbre económica. 

Bessent confirmó la participación del Tesoro en la compra de pesos y la posibilidad de intervenir tanto en el mercado spot como en los instrumentos financieros.

Esta declaración, que buscaba reafirmar la confianza en la estabilización económica del país, no logró contener la tendencia alcista. En las primeras operaciones, el dólar en el Banco Nación alcanzó los $1465, un incremento de $35 respecto al cierre del jueves.

El dólar minorista no fue el único afectado, con un aumento del 2,4%. Los dólares financieros también mostraron una subida: el MEP llegó a $1484,38 (0,7% de aumento) y el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1500,37 (0,6% de aumento).

El mercado de bonos soberanos también reaccionó negativamente, con la mayoría exhibiendo pérdidas. El bono AL29D fue el más afectado, con una caída del 1,5%.

En contraste con la debilidad del mercado de bonos y la fortaleza del dólar, la Bolsa porteña se mantuvo en terreno positivo, con un aumento del 1,3% en el índice Merval. Este comportamiento se reflejó en el rendimiento de las acciones de empresas locales.

Con la excepción de Banco de Valores (-0,56%), la mayoría de las acciones experimentaron ganancias. Destacaron Aluar (+4,34%), Ternium (+2,70%) y Edenor (+2,66%).

Sin embargo, el desempeño mixto de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) refleja la cautela de los inversores internacionales. Edenor, Globant y BBVA lideraron las ganancias, mientras que Loma Negra, Mercado Libre y Grupo Financiero Galicia registraron caídas.

Temas El DólarBuenos AiresCasa RosadaCasa BlancaDonald TrumpEstados UnidosJavier MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS

Bessent confirmó que EEUU intervino en el mercado: “Tenemos la capacidad para estabilizar a la Argentina”

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Scott Bessent anunció que la ayuda de EE.UU. podría llegar a U$S40.000 millones

Scott Bessent anunció que la ayuda de EE.UU. podría llegar a U$S40.000 millones

Tras los dichos de Donald Trump, el dólar oficial aumentó $20 y superó los $1.400 en el BNA

Tras los dichos de Donald Trump, el dólar oficial aumentó $20 y superó los $1.400 en el BNA

La intervención de Estados Unidos no logra frenar al dólar

La intervención de Estados Unidos no logra frenar al dólar

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
2

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
4

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
5

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Comentarios