Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

"Con total impunidad"

Pelli calificó de "lamentable y repudiable" la supuesta utilización del poder político para influir en el voto. “Lamentable y repudiable usar la amenaza desde el poder político para condicionar el voto del pueblo -señaló Pelli-. Estas prácticas desafortunadamente se desarrollan con total impunidad, a la luz y vista de todos. No debería ser normal que un comisionado comunal extorsione con despedir a los empleados que elijan opciones distintas al kirchnerismo en las elecciones del 26 de octubre”, agregó.