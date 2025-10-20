Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, criticó al comisionado de la Comuna de Garmendia, Marcelo Salazar, tras declaraciones atribuidas al funcionario en las que presuntamente condicionó la continuidad laboral de los empleados comunales al voto por el frente "Tucumán Primero".
Según trascendió, Salazar habría advertido a los trabajadores sobre posibles despidos en caso de no apoyar la opción oficialista en las próximas elecciones. Pelli reaccionó a estas versiones a través de su cuenta en la red social X. "Los tucumanos merecen tener la libertad de elegir de forma democrática y rechazó aprietes mafiosos", advirtió.
“Votamos con boleta única y acá el que se equivoca, se equivoca porque quiere, porque no quiere votar al peronismo o no le gusta trabajar en la Comuna. Ya tengo impresas las renuncias para que pasen y la firmen el 27 si se equivocan”, había dicho Salazar.
"Con total impunidad"
Pelli calificó de "lamentable y repudiable" la supuesta utilización del poder político para influir en el voto. “Lamentable y repudiable usar la amenaza desde el poder político para condicionar el voto del pueblo -señaló Pelli-. Estas prácticas desafortunadamente se desarrollan con total impunidad, a la luz y vista de todos. No debería ser normal que un comisionado comunal extorsione con despedir a los empleados que elijan opciones distintas al kirchnerismo en las elecciones del 26 de octubre”, agregó.
El candidato libertario resaltó la importancia de la "libertad" en el proceso electoral y exhortó a los ciudadanos a "poner fin a este tipo de prácticas" en las próximas elecciones.