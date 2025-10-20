Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

El candidato en primer término, Roberto Sánchez, consideró además que este no es el único caso en Tucumán. "Hay un lineamiento, una bajada de línea que viene de lo más alto del poder a las comunas rurales y a los municipios. Venimos a defender a los empleados y ciudadanos de cada uno de esos lugares porque el voto debe ser absolutamente libre. Las autoridades no pueden aprovecharse de sus puestos para amenazar a las personas que trabajan en la comuna o las intendencia. Nos han llegado versiones de que esto está pasando en muchos lugares de Tucumán. En este caso hay evidencias que delatan lo que pasó, un video. Se tiene que actuar urgente".