Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

Esta mañana la lista de Unidos por Tucumán denunció ante la Justicia Federal al comisionado comunal de Gobernador Garmendia, Marcelo Salazar, tras la viralización de un video donde señala que "tiene preparadas las notas de renuncia" para quienes no voten a la lista del oficialismo tucumano. La presentación fue firmada por los candidatos Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz para que se actúe por amenazas y coacción, pero también por alterar la libertad del elector. "Este delegado comunal debe ser separado de inmediato para evitar más aprietes. Estamos hartos del Tucumán de los matones, de los patrones de estancia. Si el gobernador fuera responsable, ya hubiera intervenido la comuna", expresaron los integrantes de Unidos por Tucumán.
El candidato en primer término, Roberto Sánchez, consideró además que este no es el único caso en Tucumán. "Hay un lineamiento, una bajada de línea que viene de lo más alto del poder a las comunas rurales y a los municipios. Venimos a defender a los empleados y ciudadanos de cada uno de esos lugares porque el voto debe ser absolutamente libre. Las autoridades no pueden aprovecharse de sus puestos para amenazar a las personas que trabajan en la comuna o las intendencia. Nos han llegado versiones de que esto está pasando en muchos lugares de Tucumán. En este caso hay evidencias que delatan lo que pasó, un video. Se tiene que actuar urgente".
Viña, en tanto, explicó que estas situaciones, aunque son gravísimas, "lamentablemente ya no sorprenden". "Esto es algo muy conocido, que ocurre habitualmente. No hace falta siquiera recordar las obscenas imágenes de acarreo de cada elección en Tucumán. Por eso nos presentamos ante la Justicia, para que se investigue y se tomen medidas. No podemos vivir así, amenazados. A cada tucumano le decimos que sean libres a la hora de votar, porque esta es la manera de hacerle frente a los apretadores. Nosotros no los vamos a dejar solos".
Canelada, por su parte, señaló que la situación es muy grave. "Hemos visto a un comisionado extorsionar a empleados, amenazarlos con un despido que significaría que se quedan sin un plato de comida. Por eso, además de la denuncia, hemos solicitado que se separe a este comisionado del cargo hasta que la investigación avance y para que no pueda seguir apretando por lo bajo. Al mismo tiempo, hemos planteado ante la Justicia que se proteja a los trabajadores para evitar cualquier tipo de represalias".