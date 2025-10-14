Lisandro Catalán elogió el desempeño de Federico Pelli en el debate de LA GACETA: “Mostró un rumbo distinto para Tucumán”

El ministro del Interior de la Nación y referente político de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, siguió con atención el debate legislativo organizado por LA GACETA y destacó la actuación del primer candidato a diputado nacional por ese espacio, Federico Pelli. “Lo vi con mucho orgullo y muy esperanzado en que va a ser no sólo un gran diputado, sino también un gran dirigente político”, expresó en LG Play.