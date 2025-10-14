Lisandro Catalán elogió el desempeño de Federico Pelli en el debate de LA GACETA: “Mostró un rumbo distinto para Tucumán”

El ministro del Interior de la Nación y referente político de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, siguió con atención el debate legislativo organizado por LA GACETA y destacó la actuación del primer candidato a diputado nacional por ese espacio, Federico Pelli. “Lo vi con mucho orgullo y muy esperanzado en que va a ser no sólo un gran diputado, sino también un gran dirigente político”, expresó en LG Play.
Catalán resaltó la importancia de que el debate se haya concretado con la presencia de todos los candidatos. “Me parece un ejercicio sano para la democracia y felicito a LA GACETA por organizar estos debates desde hace muchos años”, dijo.
Sobre la performance de Pelli, el ministro fue contundente: “Tuvo un desempeño excepcional. Creo que fue el candidato con conceptos más claros, más precisos y mostrando también un rumbo distinto para la representación de Tucumán en el Parlamento y para el futuro de la provincia”.
En cuanto a los cruces políticos, particularmente con el Osvaldo Jaldo y con Ricardo Bussi, Catalán relativizó las tensiones. “Es un debate político a dos semanas de las elecciones. Cada uno tiene que defender sus posturas y por ahí las manifestaciones se exacerban un poco, pero me pareció razonable, dentro de la lógica de un debate”, señaló.
También cuestionó la estrategia de Bussi, a quien acusó de intentar “colgarse de la figura del presidente”. “Acá no se trata de comer asado o tomar vino en la casa de cada uno, se trata de sacar el país adelante. El presidente me eligió a mí como su representante y a Federico Pelli como el candidato en Tucumán”, enfatizó.
En su análisis general, Catalán interpretó que el debate mostró tres posiciones claras: “Estaba el gobernador representando 40 años del peronismo; una oposición fragmentada y funcional al oficialismo desde hace años, con Bussi entre ellos; y Federico Pelli, muy bien plantado, representando las ideas del presidente y con vocación de generar una alternativa de gobierno para Tucumán y para la Argentina”.
El ministro confirmó, además, que el presidente de la Nación podría visitar Tucumán este sábado. “No lo quiero confirmar 100%, pero creo que vamos a estar con el presidente en Tucumán brindando apoyo a nuestros candidatos, con actividades en contacto directo con la gente, como lo viene haciendo en todo el país”, adelantó.
Finalmente, Catalán se mostró optimista respecto del desempeño nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. “Lo importante no son los simbronazos, sino tener un liderazgo firme y una convicción clara del rumbo. Soy muy optimista no sólo del resultado electoral, sino del desarrollo que va a tener la Argentina en los próximos años”, concluyó.