Secciones
Política

Lisandro Catalán elogió el desempeño de Federico Pelli en el debate de LA GACETA: “Mostró un rumbo distinto para Tucumán”

El ministro del Interior de la Nación anticipó a este diario la posible visita del Presidente a la provincia este sábado.

Hace 1 Hs

El ministro del Interior de la Nación y referente político de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, siguió con atención el debate legislativo organizado por LA GACETA y destacó la actuación del primer candidato a diputado nacional por ese espacio, Federico Pelli. “Lo vi con mucho orgullo y muy esperanzado en que va a ser no sólo un gran diputado, sino también un gran dirigente político”, expresó en LG Play.

Catalán resaltó la importancia de que el debate se haya concretado con la presencia de todos los candidatos. “Me parece un ejercicio sano para la democracia y felicito a LA GACETA por organizar estos debates desde hace muchos años”, dijo.

Sobre la performance de Pelli, el ministro fue contundente: “Tuvo un desempeño excepcional. Creo que fue el candidato con conceptos más claros, más precisos y mostrando también un rumbo distinto para la representación de Tucumán en el Parlamento y para el futuro de la provincia”.

En cuanto a los cruces políticos, particularmente con el Osvaldo Jaldo y con Ricardo Bussi, Catalán relativizó las tensiones. “Es un debate político a dos semanas de las elecciones. Cada uno tiene que defender sus posturas y por ahí las manifestaciones se exacerban un poco, pero me pareció razonable, dentro de la lógica de un debate”, señaló.

También cuestionó la estrategia de Bussi, a quien acusó de intentar “colgarse de la figura del presidente”. “Acá no se trata de comer asado o tomar vino en la casa de cada uno, se trata de sacar el país adelante. El presidente me eligió a mí como su representante y a Federico Pelli como el candidato en Tucumán”, enfatizó.

FOTO DE DIEGO ARÁOZ FOTO DE DIEGO ARÁOZ

En su análisis general, Catalán interpretó que el debate mostró tres posiciones claras: “Estaba el gobernador representando 40 años del peronismo; una oposición fragmentada y funcional al oficialismo desde hace años, con Bussi entre ellos; y Federico Pelli, muy bien plantado, representando las ideas del presidente y con vocación de generar una alternativa de gobierno para Tucumán y para la Argentina”.

El ministro confirmó, además, que el presidente de la Nación podría visitar Tucumán este sábado. “No lo quiero confirmar 100%, pero creo que vamos a estar con el presidente en Tucumán brindando apoyo a nuestros candidatos, con actividades en contacto directo con la gente, como lo viene haciendo en todo el país”, adelantó.

Finalmente, Catalán se mostró optimista respecto del desempeño nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. “Lo importante no son los simbronazos, sino tener un liderazgo firme y una convicción clara del rumbo. Soy muy optimista no sólo del resultado electoral, sino del desarrollo que va a tener la Argentina en los próximos años”, concluyó.

Temas Lisandro CatalánFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sturzenegger admitió demoras en las privatizaciones y justificó el retraso de la obra pública

Sturzenegger admitió demoras en las privatizaciones y justificó el retraso de la obra pública

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
6

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Más Noticias
Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

¿Tengo clases? El paro docente se siente en las escuelas públicas de todo el país

¿Tengo clases? El paro docente se siente en las escuelas públicas de todo el país

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía

Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía

Comentarios