Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

El dirigente confirmó que Milei arribará mañana al mediodía a la provincia y encabezará una caminata y un acto a las 18.30 en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, en Yerba Buena. “La gente hace mucho tiempo que quiere que el presidente esté aquí. Va a ser una oportunidad única para poder estar con él y acompañarnos”, adelantó.