Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

En la recta final hacia las elecciones legislativas, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli, analizó el tramo decisivo de la campaña, se refirió a la visita del presidente Javier Milei y respondió a cuestionamientos de otros espacios opositores.
En una charla con LA GACETA, Pelli destacó el “trabajo territorial intenso” que su espacio realizó en los últimos dos meses y medio, y afirmó que la ciudadanía ya lo identifica como el representante local de La Libertad Avanza. “Era importante que el tucumano conozca el rostro y la voz del candidato de Milei en Tucumán. Hoy sentimos un gran acompañamiento”, dijo.
El dirigente confirmó que Milei arribará mañana al mediodía a la provincia y encabezará una caminata y un acto a las 18.30 en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, en Yerba Buena. “La gente hace mucho tiempo que quiere que el presidente esté aquí. Va a ser una oportunidad única para poder estar con él y acompañarnos”, adelantó.
Respecto de los afiches que lo mostraban junto al ex candidato José Luis Espert, Pelli denunció una “campaña sucia” en Tucumán. “Alguien financia eso. Es la vieja política. Lo que demuestra es que La Libertad Avanza está competitiva, porque si no, no gastarían un centavo en hacer este tipo de cosas”, sostuvo.
También respondió a los cuestionamientos lanzados por Ricardo Bussi durante el reciente debate de candidatos. “Me atacó más a mí que al gobernador. No entiendo ese rol opositor. Yo no fui gobernador, intendente ni legislador. Traté de no agredir a nadie y de hablarle a la gente con propuestas concretas”, afirmó.
Pelli aseguró que siente “una responsabilidad clara” por el resultado electoral en la provincia. “Soy quien encabeza la lista y hasta el 21 de octubre no voy a estar tranquilo hasta que tengamos un resultado contundente y ganador”, subrayó. El objetivo, dijo, es obtener dos bancas en Diputados y consolidar una oposición “firme y potente” en Tucumán.
En relación con la dispersión opositora, reconoció que “siempre favorece al oficialismo”, aunque consideró que la polarización “está marcada” y que “el voto útil es el de La Libertad Avanza, porque somos los únicos con capacidad de hacerle frente al peronismo en Tucumán”.