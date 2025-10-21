Sánchez, sobre la denuncia contra el comisionado comunal de Garmendia: “Jaldo baja línea y presiona en las elecciones”

Roberto Sánchez, candidato a diputado por Unidos por Tucumán, presentó una denuncia contra Marcelo Salazar, comisionado comunal de Garmendia, por presunta presión a empleados de la comuna para que voten al oficialismo en las próximas elecciones. En una charla con LA GACETA, el concepcionense señaló que esta situación forma parte de una práctica que, según él, se replica en distintos municipios de la provincia y que provendría de la gobernación.