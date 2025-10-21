Secciones
Política

Sánchez, sobre la denuncia contra el comisionado comunal de Garmendia: “Jaldo baja línea y presiona en las elecciones”

El candidato a diputado cuestionó al gobernador por la supuesta presión sobre empleados comunales para favorecer al oficialismo. Denunció, además, "abuso de poder".

Hace 1 Hs

Roberto Sánchez, candidato a diputado por Unidos por Tucumán, presentó una denuncia contra Marcelo Salazar, comisionado comunal de Garmendia, por presunta presión a empleados de la comuna para que voten al oficialismo en las próximas elecciones. En una charla con LA GACETA, el concepcionense señaló que esta situación forma parte de una práctica que, según él, se replica en distintos municipios de la provincia y que provendría de la gobernación.

“Esto es una tendencia que baja desde la misma gobernación hacia los intendentes y los delegados comunales. Salazar está ejerciendo presión sobre su personal, indicando incluso que firmarán su renuncia si no cumplen con las directrices”, explicó Sánchez. Afirmó, además, que la denuncia ya fue presentada ante la justicia federal.

Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

El candidato aseguró que la denuncia se fundamenta en la violación de varios artículos de la normativa electoral y en el uso indebido de fondos de la comuna para favorecer a un espacio político. “Esto es muy grave. Estamos defendiendo a quienes trabajan en la función pública para que puedan ejercer su voto libremente, sin convertirse en rehenes de intereses políticos”, enfatizó.

SÁNCHEZ. Es la cara del Frente Unidos por Tucumán. SÁNCHEZ. Es la cara del Frente Unidos por Tucumán.

También recordó que prácticas similares, como el acarreo de votantes o la entrega de beneficios a cambio de sufragio, se registraron en procesos electorales anteriores. “Siempre les decimos a los ciudadanos que deben pensar por ellos mismos, por sus hijos y nietos, al momento de votar”, afirmó.

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

En su análisis político, Sánchez destacó que Unidos por Tucumán se presenta como una alternativa distinta a los extremos populistas de izquierda y derecha. “Ofrecemos sensatez y certeza. Votaremos pensando en los tucumanos, sin dejar que el gobierno provincial o nacional nos indique cómo actuar”, dijo.

“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

El candidato finalizó detallando el cierre de campaña: recorrerán distintos barrios de la capital y del interior, con actividades en Alderete, La Banda, Alberdi y culminarán en el club All boys, el jueves, a las 20.

Temas Gobernador GarmendiaRoberto SánchezElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

Unidos por Tucumán denunció al delegado comunal de Garmendia por extorsionar empleados para que voten a Jaldo

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
5

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios