Sánchez, sobre la denuncia contra el comisionado comunal de Garmendia: “Jaldo baja línea y presiona en las elecciones”

Roberto Sánchez, candidato a diputado por Unidos por Tucumán, presentó una denuncia contra Marcelo Salazar, comisionado comunal de Garmendia, por presunta presión a empleados de la comuna para que voten al oficialismo en las próximas elecciones. En una charla con LA GACETA, el concepcionense señaló que esta situación forma parte de una práctica que, según él, se replica en distintos municipios de la provincia y que provendría de la gobernación.
“Esto es una tendencia que baja desde la misma gobernación hacia los intendentes y los delegados comunales. Salazar está ejerciendo presión sobre su personal, indicando incluso que firmarán su renuncia si no cumplen con las directrices”, explicó Sánchez. Afirmó, además, que la denuncia ya fue presentada ante la justicia federal.
El candidato aseguró que la denuncia se fundamenta en la violación de varios artículos de la normativa electoral y en el uso indebido de fondos de la comuna para favorecer a un espacio político. “Esto es muy grave. Estamos defendiendo a quienes trabajan en la función pública para que puedan ejercer su voto libremente, sin convertirse en rehenes de intereses políticos”, enfatizó.
También recordó que prácticas similares, como el acarreo de votantes o la entrega de beneficios a cambio de sufragio, se registraron en procesos electorales anteriores. “Siempre les decimos a los ciudadanos que deben pensar por ellos mismos, por sus hijos y nietos, al momento de votar”, afirmó.
En su análisis político, Sánchez destacó que Unidos por Tucumán se presenta como una alternativa distinta a los extremos populistas de izquierda y derecha. “Ofrecemos sensatez y certeza. Votaremos pensando en los tucumanos, sin dejar que el gobierno provincial o nacional nos indique cómo actuar”, dijo.
El candidato finalizó detallando el cierre de campaña: recorrerán distintos barrios de la capital y del interior, con actividades en Alderete, La Banda, Alberdi y culminarán en el club All boys, el jueves, a las 20.