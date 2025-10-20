Secciones
“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

La diputada Paula Omodeo y Sebastián Murga apuntaron contra el delegado comunal que amenazó a trabajadores con despidos si no votan a Jaldo.

Hace 1 Hs

El caso del delegado comunal de Garmendia, quien amenazó con pedir la renuncia a empleados que no voten al oficialismo, generó un fuerte repudio de parte de los referentes de CREO. Paula Omodeo y Sebastián Murga denunciaron que este tipo de prácticas muestran cómo el poder político usa el miedo como herramienta de control.

“Lo que pasó en Garmendia es gravísimo. Un delegado comunal del peronismo amenazó a los empleados con echarlos si no votan a Jaldo y Unión por la Patria. Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”, expresó la diputada nacional Paula Omodeo.

Agregó que “eso no es una elección libre, es extorsión desde el poder del Estado. En Tucumán ya conocemos este método: usar el Estado para disciplinar a la gente y conservar el poder”.

Para la parlamentaria, este tipo de hechos son una muestra de por qué Tucumán necesita una reforma política profunda: “Los tucumanos merecemos votar sin miedo, sin presiones y sin tener que elegir entre su trabajo y su libertad. Esa es la política que vinimos a cambiar desde CREO”.

En la misma línea, el candidato a diputado nacional y fundador del partido, Sebastián Murga, advirtió que “cuando un funcionario dice que ‘ya tiene la lista para que pasen a firmar la renuncia’ si no votan al oficialismo, lo que hace es convertir el Estado en un oscuro mercado de votos. Eso no es democracia, es clientelismo en su forma más cruda”.

Finalmente, Murga reiteró la posición del espacio respecto al sistema comunal: “En CREO queremos un Estado al servicio de los que trabajan, no de los que reparten aprietes. Por esas razones, y muchas otras, voy a eliminar las comunas rurales”.

