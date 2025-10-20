“Eso no es hacer política, es usar el miedo como herramienta”: fuerte crítica de CREO al caso Garmendia

En la misma línea, el candidato a diputado nacional y fundador del partido, Sebastián Murga, advirtió que “cuando un funcionario dice que ‘ya tiene la lista para que pasen a firmar la renuncia’ si no votan al oficialismo, lo que hace es convertir el Estado en un oscuro mercado de votos. Eso no es democracia, es clientelismo en su forma más cruda”.