Melconian advirtió sobre una posible devaluación y sugirió que el dólar podría alcanzar los $2000

"Un sistema cambiario más flexible"

Además, Melconian consideró que el Gobierno debería avanzar hacia un sistema cambiario más flexible para 2026. También criticó el reciente acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, al calificarlo de "pseudocolonialismo". Lamentó el papel del Secretario del Tesoro estadounidense en la gestión del Banco Central de Argentina, al señalar que refleja un fracaso en la acumulación de reservas.