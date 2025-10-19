Secciones
Saturday Night Live comparó a Milei con Austin Powers y señaló que funcionarios de Trump "huirán a la Argentina"

Un sketch del histórico programa estadounidense puso al mandatario libertario en el centro del humor político internacional.

El programa estadounidense habló de Javier Milei. CAPTURA DE VIDEO El programa estadounidense habló de Javier Milei. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

Un sketch del histórico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) puso a Javier Milei en el centro del humor político internacional. Durante la emisión del fin de semana, el show satírico lo parodió con una caracterización que lo asemeja al excéntrico personaje Austin Powers, generando una fuerte repercusión en redes sociales tanto en Estados Unidos (EEUU) como en Argentina.

La escena se volvió viral rápidamente, despertando risas y comentarios en redes por la inesperada aparición del mandatario argentino en uno de los programas más emblemáticos de la televisión norteamericana, al aire de forma ininterrumpida desde 1975.

En el sketch, el actor que interpreta a Milei aparece con una melena despeinada, saco de terciopelo y una energía desbordante, gritando frases como “¡Viva la libertad, baby!”, en una clara alusión al icónico “Yeah, baby!” de Austin Powers, consignó el diario "Ámbito".

Usuarios en redes sociales comentaron la escena con humor e ironía. “El fenómeno barrial llegó hoy a Saturday Night Live”, escribieron en referencia al mandatario, mientras circulaban fragmentos del programa en los que el presentador lo menciona en tono burlón.

Durante el segmento, también se hizo mención al rescate financiero del Tesoro de Estados Unidos al gobierno libertario. En tono satírico, el conductor dijo: “Trump anunció que le dará U$S40.000 millones a la Argentina. Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina”, en referencia a un pasado histórico y con guiño crítico hacia el presidente estadounidense.

SNL es conocido por sus sketches cargados de humor ácido y por parodiar figuras públicas con un estilo directo. A lo largo de los años, el programa ha retratado a presidentes, celebridades y líderes mundiales, convirtiéndose en un espacio de referencia para la sátira política y cultural.

