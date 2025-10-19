Saturday Night Live comparó a Milei con Austin Powers y señaló que funcionarios de Trump "huirán a la Argentina"

Durante el segmento, también se hizo mención al rescate financiero del Tesoro de Estados Unidos al gobierno libertario. En tono satírico, el conductor dijo: “Trump anunció que le dará U$S40.000 millones a la Argentina. Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina”, en referencia a un pasado histórico y con guiño crítico hacia el presidente estadounidense.