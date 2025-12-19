Secciones
Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

La formación lanza su primer EP con temas conocidos reversionados con aportes tucumanos.

EN VIVO. La Orquesta Segoviano presentará su primer EP en Casa Oqulta.
Hace 5 Hs

La salsa y los ritmos latinos tienen en la Orquesta Enrique Segoviano a una de sus referentes en la provincia, en un momento de relanzamiento del género. Esta noche, desde las 23, lanzará su primer EP -disponible en las redes sociales y en streaming- con el nombre del líder del grupo, en Casa Oqulta (12 de Octubre 1.037) con un recital que oficiará de despedida del año. El encuentro contará con la participación especial de la Asociación Cumbiera.

“El EP es ambicioso, nostálgico, e innovador recorrido por las raíces latinoamericanas de Tucumán. Consta de tres pistas y es nuestra carta de presentación. Lo realizamos como una muestra a grandes rasgos de lo que hacemos en vivo. Es un trabajo de reversión, tomado estructuras conocidas para darles nueva vida con fragmentos completamente originales en cuanto a arreglos, ritmos, melodías y letras. Es nuestra forma de homenajear los ritmos latinoamericanos”, adelanta Guillermo Rojo, integrante junto a Matilda Rojo Ale Alí, Santiago Mema, Jean Paul Cagnas, Fefo Meza, Federico Bocanera, Gonzalo Coutinho, Alejandro Gelfo y Darío Esteban.

El material incluye “Lluvia con nieve”, una salsa con la impronta de la banda que mezcla géneros como la chacarera y el rap; “Cumbia de Tucumán”, que habla de las costumbres, los paisajes, el fútbol y un enganchado de tres composiciones clásicas, junto con una reversión de la “Pollera amarilla”.

En la pandemia

El camino de la banda comenzó en pandemia “y se extiende hasta hoy, tiempo en el que fuimos creando y descubriéndonos como grupo y como parte de esta hermosa provincia y país”. “Somos una mezcla de géneros como salsa, cumbia y folclore... aunque con los dos primeros creamos una fusión perfecta para sentirnos en casa siempre. Por eso es que definimos nuestro estilo como algo innovador y, al mismo tiempo, nostálgico porque esa fusión sirve de vehículo para hablar de nuestras costumbres y familias”, señala. En su recorrido, incursionan además en el son, el cha cha chá y la bachata entre otros géneros caribeños, con presentaciones en vivo que despliegan un repertorio vibrante con un sonido actual y principalmente bailable.

El artista aclara que la orquesta “reinterpreta las raíces latinas a través de la identidad local; en definitiva la cumbia y el folclore son ritmos hermanos uno del otro”. “Hay una revalorización de todos los ritmos latinos, de nuestra música, que a través de los años va mutando, cambiando y adaptándose a cada lugar, por más que sea música tucumana y argentina”, dice.

Temas Tucumán
