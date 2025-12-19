Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

En la pandemia

El camino de la banda comenzó en pandemia “y se extiende hasta hoy, tiempo en el que fuimos creando y descubriéndonos como grupo y como parte de esta hermosa provincia y país”. “Somos una mezcla de géneros como salsa, cumbia y folclore... aunque con los dos primeros creamos una fusión perfecta para sentirnos en casa siempre. Por eso es que definimos nuestro estilo como algo innovador y, al mismo tiempo, nostálgico porque esa fusión sirve de vehículo para hablar de nuestras costumbres y familias”, señala. En su recorrido, incursionan además en el son, el cha cha chá y la bachata entre otros géneros caribeños, con presentaciones en vivo que despliegan un repertorio vibrante con un sonido actual y principalmente bailable.