Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

La semana número 12 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, dejó cinco nuevas historias de alegría en distintos puntos de la provincia. En esta edición, cinco lectores presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $12.000.000, por lo que cada uno recibió un premio de $2.400.000.
Entre los afortunados se encuentra Vanesa Ávila, un ama de casa de 37 años que vive en Banda del Río Salí, y que sintió en este premio un regalo de cumpleaños atrasado. Es que ella celebró el suyo el pasado 3 de diciembre.
“Hace muchos años que participo del entretenimiento y es la primera vez que gano”, contó emocionada la mujer que vive junto con su esposo y sus dos hijos. La afortunada también contó que destinará el dinero a terminar de construir su casa
También resultó ganador Juan Manuel Racedo Aragón, productor agropecuario de 38 años. Él vive con sus padres y su hermano en la Capital, con quienes partipa del entretenimiento desde hace tiempo. “Vamos a hacer un gran festejo familiar con el premio”, comentó entusiasmado.
Segundo Medina, en tanto, tiene 64 años y aunque está jubilado aún realiza trabajos particulares. “Con el premio, voy a ayudar a mis hermanos y a hacer algunos arreglos en mi vivienda”, detalló el hombre que vive en Banda de Río Salí. Al igual que los demás ganadores, destacó su constancia en el entretenimiento y la sorpresa de haber sido favorecido por primera vez.
Desde Bella Vista, Olga Elena Toledo, a quien todos llaman Olguita, recibió el premio a sus 70 años. Jubilada, vive con su esposo y su hijo y ya tiene claro el destino del dinero. “Aprovecharé el dinero para comprar una heladera y una cocina para nuestra casa”, comentó.
La quinta y última ganadora es María Eva Sir, una vecina de Las Talitas de 73 años, Madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos, cumplirá un sueño que tiene pendiente desde hace tiempo. “Voy a hacer un viajecito a Mar del Plata con mis dos nietas”, contó sin poder disimular su entusiasmo.
Hoy, como cada viernes los lectores reciben junto al diario la tarjeta de Números de Oro, que les permite participar por un pozo semanal de $3.000.000. Además, si el cupón contiene el sello de Usuario Tarjeta Sol, el premio se duplica automáticamente y asciende a $6.000.000. En esta oportunidad, al presentarse cinco tarjetas ganadoras, el pozo fue dividido en partes iguales.
Un clásico que sigue premiando
Números de Oro continúa consolidándose como uno de los entretenimientos más elegidos por los tucumanos. Cada semana, la tarjeta que acompaña a LA GACETA renueva la ilusión de miles de lectores que sueñan con convertirse en los próximos ganadores.
Para conocer más historias, novedades y próximos sorteos, se puede seguir el entretenimiento en sus redes oficiales de Facebook e Instagram.