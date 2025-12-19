Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Segundo Medina, en tanto, tiene 64 años y aunque está jubilado aún realiza trabajos particulares. “Con el premio, voy a ayudar a mis hermanos y a hacer algunos arreglos en mi vivienda”, detalló el hombre que vive en Banda de Río Salí. Al igual que los demás ganadores, destacó su constancia en el entretenimiento y la sorpresa de haber sido favorecido por primera vez.