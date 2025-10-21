Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

El dólar se mantiene volátil a cuatro días de las elecciones

En las primeras operaciones de la mañana, el dólar mayorista se movió a $1,485, con un pico intradiario de $1,489, un aumento de $10 con respecto al día anterior. El tipo de cambio se encuentra a solo 0.5% del límite superior de la banda cambiaria, que es de $1,491.1. El presidente Javier Milei reafirmó que los dólares del BCRA se utilizarán para "defender la banda cambiaria".