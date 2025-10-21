Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

En vísperas de las elecciones legislativas, el dólar estadounidense enfrenta una presión continua, con el mercado que observa de cerca la intervención oficial y las señales de los Estados Unidos.
El tipo de cambio oficial supera los $1.500, mientras que las cotizaciones financieras (MEP y CCL) superan los $1.550, en los días previos a los comicios. La demanda de moneda extranjera se mantiene fuerte, mientras que el Gobierno realizó anuncios con el objetivo de tranquilizar a los inversores.
El lunes, se confirmó un swap con los Estados Unidos por U$S20.000 millones, de libre disponibilidad, aunque sin impacto en las reservas brutas. También se anunció una recompra de deuda.
Si bien estas medidas pueden considerarse positivas, no lograron contener la volatilidad del tipo de cambio, y los analistas anticipan que la inestabilidad persistirá en los días previos a las elecciones.
Los operadores de divisas detectaron posiciones de venta en el límite superior de la banda, que podrían corresponder al BCRA. El economista Gustavo Ber señaló que "la demanda de cobertura se mantiene firme, lo que se refleja en un dólar mayorista por encima de los $1,470, que solo intercala respiros ante las intervenciones de Bessent.
Estas intervenciones ya no lograron desplazar la demanda privada, sino que solo mitigan el reajuste al alza de la divisa, antes de que alcance el límite superior de la banda y deban activarse las ventas del BCRA".
Aún no está claro si se reforzará la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para evitar que el dólar alcance el límite superior, lo que obligaría al Banco Central a utilizar sus reservas, o si se espera que aparezca oferta privada.
El dólar se mantiene volátil a cuatro días de las elecciones
En las primeras operaciones de la mañana, el dólar mayorista se movió a $1,485, con un pico intradiario de $1,489, un aumento de $10 con respecto al día anterior. El tipo de cambio se encuentra a solo 0.5% del límite superior de la banda cambiaria, que es de $1,491.1. El presidente Javier Milei reafirmó que los dólares del BCRA se utilizarán para "defender la banda cambiaria".
En el Banco Nación, el dólar minorista se vende a $1,505, un aumento de $10 con respecto al cierre anterior. El dólar minorista promedio se vende a $1,509.91, según datos del Banco Central.
En el sector financiero, el dólar MEP sube un 1% hasta los $1,567.70, al igual que el CCL, que se vende a $1,588.82. En las cuevas de la ciudad, el dólar blue sube $20 hasta los $1,525, mientras que el dólar cripto se vende a $1,553.41.
En el mercado de futuros, el contrato de dólar para marzo de 2026 subió un 0.7% hasta los $1,730. El mercado proyecta que el dólar valdrá $1,599 a fin de año, lo que implica un aumento del 8.2% con respecto al valor actual.