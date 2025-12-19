Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Durante esta temporada, el Teatro Estable de Títeres y Marionetas del Ente Cultural articuló un proyecto abierto con artistas independientes de la provincia para investigar y perfeccionarse en distintas técnicas, estéticas y enfoques dramatúrgicos. El resultado de ese trabajo se verá hoy desde las 10, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con entrada libre y gratuita.
“A lo largo del año, el elenco estable trabajó con tres grupos de titiriteras y titiriteros en un acompañamiento en la elaboración de textos, dirección, construcción de títeres, escenografía, gestión cultural e inserción en territorios comunitarios. Como fruto de este proceso, se concretaron tres estrenos que circularon por escuelas y comunas rurales de la provincia y que son los que se mostrarán hoy al público”, anticipa Romina Muñoz, la directora del grupo que depende del Ente, que tiene 19 años de trayectoria.
Luego de las funciones se habilitará un conversatorio sobre “La importancia de la formación profesional y la continuidad en la transmisión de nuestro arte”. Además, se entregarán certificaciones a las y los artistas que integraron el programa tendiente a construir una plataforma de formación.
Muñoz destacó la importancia de estas coproducciones. “Apuntamos a profesionalizar el arte, a brindar un espacio de crecimiento profesional para todos los artistas que quieren ingresar al mundo del teatro de títeres, quieren formarse, quieran tener una producción, una obra o renovar sus obras de repertorio. A la convocatoria que abrimos se presentaron muchos artistas de distintas ramas, que venían de las artes visuales, de la danza, de la música, de la poesía y del teatro, unidos en la inquietud de conocer este mundo. Vinieron con un boceto de obra para realizarla dentro de nuestro lenguaje”, plantea la titiritera.
En el ámbito de la Provincia, además, funciona la Escuela Taller de Títeres creada en 1956, donde se dictan cursos para niños y adultos y se realizan funciones en el Círculo del Magisterio (Las Heras 25).
Evaluación
El resultado que se presentará hoy fueron tres espectáculos que circularon por escuelas y comunidades del interior, donde se presentaron junto con el Teatro oficial del Ente, y que son las que llegarán a la Caviglia. Carlos Herrera presentó “La receta del pan”, una versión libre basada en “El panadero y el Diablo”, un clásico de Javier Villafañe con títeres bocones y retablo de escenografía, con un estilo tradicional; Cecilia Rosales trabajó su realización con la técnica de miniatura lambe lambé y el grupo Los Tucus, formado por Olga Sánchez y Claudio Cajal creó una obra de títeres de mesa.
Al estrenar su propuesta, Rosales destacó “la oportunidad de trabajar en grupo con artistas de gran trayectoria que aportaron una mirada necesaria y enriquecedora en el proceso creativo”. “Me llevo herramientas concretas y también vínculos que potencian el trabajo en red”, afirmó, por su parte, Herrera.
“Son tres espectáculos con estética distinta los que han sido seleccionados, lo que es bueno para poder ampliar la mirada y llegar a la comunidad con distintas propuestas, no solo con el clásico títere de guante que siempre lo tenemos dentro de nuestro repertorio. Otro de los objetivos que nos marcamos como elenco provincial es poder tener siempre abierto el espacio de investigación y ofrecer a la comunidad opciones”, señala Muñoz.
La artista está a cargo de la dirección del Teatro de Títeres desde 2016: “hemos construido títeres gigantes, de guante, de manopla, de hilo (los conocidos como marionetas), lambe lambé, kamishibai, de sombra, y tenemos la posibilidad de girar por toda la provincia con nuestras obras. “Esta muestra expresa la diversidad de alternativas que tienen los títeres. Siempre estamos abiertos la comunidad artística para acompañar distintos procesos con textos y posibilidades para mostrar cosas nuevas”, concluye.