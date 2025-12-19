Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Muñoz destacó la importancia de estas coproducciones. “Apuntamos a profesionalizar el arte, a brindar un espacio de crecimiento profesional para todos los artistas que quieren ingresar al mundo del teatro de títeres, quieren formarse, quieran tener una producción, una obra o renovar sus obras de repertorio. A la convocatoria que abrimos se presentaron muchos artistas de distintas ramas, que venían de las artes visuales, de la danza, de la música, de la poesía y del teatro, unidos en la inquietud de conocer este mundo. Vinieron con un boceto de obra para realizarla dentro de nuestro lenguaje”, plantea la titiritera.