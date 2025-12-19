Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

El artista agradeció “a quienes nos permitieron llegar hasta aquí, porque en el camino debe haber sido gente más talentosa que nosotros”. “No es habitual recibir este tipo de reconocimientos, y esperamos que el Megaconcierto sea un acto popular y una fiesta con canciones de todos los tiempo, con un listado muy amplio de música popular argentina. Es una mezcla de lo que somos como sociedad, lo que vivimos de chicos, lo que aprendimos de nuestras casas, lo que elegimos en la juventud, y haremos una muestra de todo eso reunido”, adelantó.