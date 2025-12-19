Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

La primera vez que Lito Vitale vino a actuar a Tucumán fue en plena dictadura militar, como parte del proyecto Músicos Independientes Argentinos (MIA). Fue en un repleto estadio, con entradas por todos lados y un solo acceso por boletería (los memoriosos hablan del Palacio de los Deportes). Las gradas estaban llenas, pero los bolsillos, vacíos. “Nos fue como el culo (sic), todos entraron colados. No nos quedó ni un peso, mi ‘viejo’ tuvo que vender un teclado y mandarnos la plata para volver”, recordó ayer, cuando recibió la distinción de Visitante Ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán.
En esos años brutales también llegó a la provincia Juan Carlos Baglietto, el otro agasajado por la UNT: “cargábamos todo el equipo en el tren Estrella del Norte para venir a actuar con REDD y otras bandas locales en distintas salitas; fue cero sacrificio, puro placer y mucho amor”.
Los dos compartirán esta noche el Megaconcierto Solidario de Navidad con la Orquesta Juvenil de la UNT, desde las 21 y en el parque universitario Julio Prebisch de Yerba Buena (Boulevar San Luis y Camino de Sirga), que será transmitido en directo por Canal 10. La entrada presencial será un alimento no perecedero que será entregado a Cáritas y a la Fundación León. Como telonera se presentará la Orquesta Popular Chivo Valladares, que dirige Rony López.
Los rostros de ambos músicos nacionales reflejaban cierta perplejidad durante la ceremonia oficial, mientras se leían sus currículums en los decretos institucionales. “Nunca nos pasó esto, estamos gratamente sorprendidos -dijo Baglietto-. Escuchaba lo que decían de nosotros y me sonaba a mucho, porque uno va haciendo las cosas impulsado por un fuego interno y sin pensarlas, de forma instintiva. Nuestro motor de vida es el ánimo, la alegría y la pasión que mantenemos”.
Vitale (mencionado en las resoluciones con su nombre completo real, Héctor Facundo) aportó a su vez: “me considero una bestia porque nunca tuve la sensación de saber de música; admiro a quien lee una partitura y la disfruta”. “Heredé de mis ‘viejos’ la naturalidad y el tomarme todo en serio, pero hice mi recorrido robando y no me fue tan mal”, agregó entre risas.
En el libro de honor, dejaron sus opiniones. “La música y el arte en general son mucho más importantes de lo que creemos”, escribió Vitale, y completó en voz alta: “y más en esta época en la que el mensaje apunta a cómo hacer plata”. Baglietto dejó una frase de la canción “Las cosas tienen movimiento”, de Fito Páez: “a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir”. Una referencia de carga social, que se interpretó enmarcada en la lucha universitaria por el presupuesto.
Al justificar la decisión, la vicerrectora Mercedes Leal reivindicó ser de la misma generación de los músicos, que “construyó un sentido de la vida, en un momento de profunda utopía y transformación; sus presencias representan una apuesta política para seguir soñando que este país puede tener otro destino”.
En la ceremonia conducida por el rector Sergio Pagani se reconoció además la trayectoria de Gustavo Guersman, director de la Juvenil y próximo jubilarse, quien agradeció entre lágrimas.
“Vengo de una familia de clase media baja aspiracional, para la cual la universidad era un avance. Tuve beca de ayuda para estudiar. Y tener un campo fértil como el de la UNT no es poco. Es un símbolo y una fuerza muy importante para las sociedades y sostén de la red tucumana”, afirmó el músico.
Pared de por medio
Baglietto reivindicó su vínculo con la academia y se recuerda como estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario. “Soy hijo de ese espíritu, vivo a pleno la universidad pública y gratuita. No terminé la carrera porque tuve la suerte o la desgracia de que, pared de por medio, quedaba el Instituto Superior de Música, y tenía un montón de amigos estudiando allí y me decidí por el otro lado del tapial. Vivo empujando el lápiz, la arquitectura no es una etapa pasada ni superada”, aclaró.
El artista agradeció “a quienes nos permitieron llegar hasta aquí, porque en el camino debe haber sido gente más talentosa que nosotros”. “No es habitual recibir este tipo de reconocimientos, y esperamos que el Megaconcierto sea un acto popular y una fiesta con canciones de todos los tiempo, con un listado muy amplio de música popular argentina. Es una mezcla de lo que somos como sociedad, lo que vivimos de chicos, lo que aprendimos de nuestras casas, lo que elegimos en la juventud, y haremos una muestra de todo eso reunido”, adelantó.
Acerca de actuar con una orquesta lo definió como “un gran desafío, porque estamos acostumbrados a tocar, pero no con formaciones tan grandes, que manejan unos códigos que son distintos a los que tenemos como dúo”. “Hay una infinidad de voluntades que deben ponerse de acuerdo y en sintonía. Seguramente se lo logrará y será lo más feliz de la vida, ante un público que es muy musiquero y de una gran cultura, con enormes referentes nacionales e internacionales”, añadió.
“Tenemos un método de autopreservación que nos permite seguir trabajando, con mayores esfuerzos y dificultades, por lo que no somos referentes de lo que está pasando. Seguimos haciendo shows y grabando cosas; por eso somos la prueba viva de que existe otra opción”, resaltó en relación a la ausencia de apoyo a la cultura desde la Nación, agravada con el recorte de fondos impulso en el presupuesto 2026 en tratamiento legislativo.
25 años después
El Megaconcierto es el reencuentro entre la Juvenil (en su 40 aniversario), Baglietto y Vitale sobre el escenario. Hace 25 años, actuaron en el teatro Alberdi, y ahora lo harán al aire libre. Precisamente, el recital se adelantó un día por las previsiones de tormenta para mañana, que era la planificación original.
Una coincidencia marcada por Guersman es que se cumplen tanto 35 años de él al frente de la orquesta como de Baglietto y Vitale como dúo. En la presentación, el repertorio incluirá temas de los dos compositores e intérpretes, junto con clásicos del folclore y el tango nacional, yendo desde “Naranjo en flor” a “De regreso Mirta” y avanzando en el tiempo hasta composiciones actuales del rock pop argentino.
“Es un hermosísimo programa, que remarca la forma en que la UNT se sigue volcando y aportando al medio y al tejido social desde la cultura, en especial desde la Secretaría de Extensión Universitaria. El lugar es precioso, casi a los pies de la montaña, y esperamos que esté lleno, como suele pasar. Tener a los dos visitantes como invitados es realmente excepcional, por la potencia de la voz de Juan Carlos y el talento de Lito. Los arreglos orquestales los hizo especialmente para nosotros Pablo Salzman, en un diálogo constante con él”, señala el director.