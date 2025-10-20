Los activos argentinos retrocedieron a pesar del anuncio del swap con EE.UU.

El esperado acuerdo entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos para un swap de monedas de hasta U$S20.000 millones, que inicialmente generó expectativas positivas, no logró sostener el impulso en los mercados argentinos. Los activos, que habían mostrado una breve recuperación tras el anuncio, revirtieron su curso y cerraron la jornada con pérdidas generalizadas.
Los bonos soberanos en moneda dura ya mostraban debilidad en el premarket de Wall Street, y la noticia del swap, aunque bien recibida en un principio, no fue suficiente para cambiar la tendencia. Los títulos Globales (regidos por la legislación neoyorquina) registraron bajas de hasta 0,2%, con el Global 2041 liderando las pérdidas. Los Bonares (bajo ley argentina) sufrieron aún más, con el Bonar 2041 cayendo un 4,1%.
Puente Research consideró el acuerdo "más que simbólico," al destacar que "se concreta el acuerdo previo a las elecciones y se disipan las dudas de que era condicional a su resultado." Sin embargo, anticiparon que la presión sobre el tipo de cambio persistirá durante la semana, impulsada por la demanda de cobertura cambiaria.
Esta demanda, según la firma, se mantendrá independientemente del tipo de cambio dentro de la banda establecida y del nivel de tasas de interés, al menos hasta las elecciones.
Este panorama contribuye a que el riesgo país se mantenga elevado, rondando los 1.000 puntos básicos. El último dato del EMBI (elaborado por J.P. Morgan) al viernes 20 de octubre, se ubicó en 1.089 puntos básicos.
Rendimiento de ADRs y el S&P Merval
En cuanto a la renta variable, los ADRs (certificados de depósito de acciones argentinas que cotizan en el exterior) experimentaron fuertes caídas, lideradas por Grupo Supervielle (-4,2%), seguido de Pampa Energía (-3,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,1%). Telecom fue la excepción, con una subida del 0,3%.
El índice S&P Merval local también se vio afectado, con una caída del 0,9% a 1.971.419,10 puntos. Su contraparte en dólares disminuyó un 1,4% a 1.270,74 puntos. Las principales bajas dentro del Merval correspondieron a Edenor (-3,5%), Transportadora de Gas del Sur (-2,3%) y Pampa Energía (-2.4%). Aluar fue la única acción que logró ganancias, con un aumento del 0,8%.