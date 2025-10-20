Los activos argentinos retrocedieron a pesar del anuncio del swap con EE.UU.

Los bonos soberanos en moneda dura ya mostraban debilidad en el premarket de Wall Street, y la noticia del swap, aunque bien recibida en un principio, no fue suficiente para cambiar la tendencia. Los títulos Globales (regidos por la legislación neoyorquina) registraron bajas de hasta 0,2%, con el Global 2041 liderando las pérdidas. Los Bonares (bajo ley argentina) sufrieron aún más, con el Bonar 2041 cayendo un 4,1%.