Carlos Melconian advierte que el dólar se podría disparar a $2.000 después del 26 de octubre

Críticas al acuerdo con EEUU

El economista también cuestionó el nuevo acuerdo entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump. “A mí cuando tenés que ir a hacer este papel de pseudo colonialismo me da bronca”, expresó, y agregó que no le gusta “este formato de que el secretario del Tesoro americano se hace cargo del Banco Central de la Argentina”.