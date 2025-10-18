Balotaje en Bolivia: distintas recetas en busca de una solución a la crisis

Quiroga ha sido el más férreo opositor de Evo Morales, desde cuando el líder indígena era diputado hasta que se convirtió en presidente (2006-2019). Con el ex mandatario -a quien promete poner preso en cumplimiento de una orden de aprehensión por un caso de presunta trata de personas- no guarda las formas: “SaCoDeFraCo”: “SAqueador, COcalero-Chap, DEpravado, FRAudulento y Cobarde”, le llama en sus redes sociales. Y al gobierno de Luis Arce lo ridiculizó llamándolo “gobierno debi-lucho”, un juego de palabras con su apodo, “Lucho”.