Cuatro claves del resultado de la elección en Bolivia

Sucedió a un ex dictador: se denomina liberal pero se apoya en el voto conservador y promete un “cambio sísmico”

Jorge Quiroga es un ingeniero de 65 años, graduado en la Universidad A&M de Texas, ex empleado de la multinacional estadounidense IBM y hoy candidato de la alianza política Libre. Meses atrás era parte de un bloque de oposición, con Samuel Doria Medina, que se comprometía a llevar un único candidato a la presidencia. Por diferencias sobre la selección del postulante, se retiró. Más conocido como “Tuto”, apodo que agregó a su nombre oficial, fue vicepresidente del militar Hugo Banzer, un ex dictador que a fines de la década de 1990 alcanzó la presidencia por la vía democrática. Lo reemplazó luego de su renuncia por cáncer en 2001 y 2002. Buscó también la presidencia en 2005 y 2015, pero nunca tuvo tantas posibilidades como ahora.