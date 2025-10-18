Secciones
Balotaje en Bolivia: interrogantes que generan incertidumbre para la elección presidencial

El país se enfrenta al primer balotaje de su historia, marcado por la ausencia del MAS (Movimiento al Socialismo) después de 20 años en el poder.

Hace 1 Hs

Bolivia se prepara para un cambio político tras dos décadas de gobiernos de izquierda, pero el modelo que prevalecerá es incierto. Las encuestas generan dudas y el comportamiento del electorado es especulativo, lo que añade interrogantes a la elección del domingo.

El país se enfrenta al primer balotaje de su historia, marcado por la ausencia del MAS (Movimiento al Socialismo) después de 20 años en el poder. La incógnita principal es si los votantes de izquierda, que históricamente apoyaron al MAS, emitirán un voto estratégico.

También se desconoce a dónde irán los votos de Samuel Doria Medina, candidato de derecha que quedó en tercer lugar en la primera vuelta. Además, se plantea si las políticas de ajuste, necesarias para una economía en recesión con inflación y escasez de divisas, afectarán el voto de las clases populares.

Las encuestas actuales sugieren una ventaja para Jorge “Tuto” Quiroga, candidato liberal de derecha, sobre Rodrigo Paz Pereira, postulante de centro. Sin embargo, la fiabilidad de las encuestas es cuestionable. En la primera vuelta, Paz Pereira fue subestimado en las encuestas, mientras que Quiroga obtuvo un resultado inferior al pronosticado.

El destino de los votos de Doria Medina

Aunque Doria Medina pidió el voto para Paz Pereira, se espera que una parte significativa de sus votantes se incline por Quiroga, debido a similitudes en el perfil sociodemográfico.

Según la politóloga Ana Velasco, los votantes de Doria Medina suelen ser de clase media alta, con niveles educativos más altos. Otro factor que limita la precisión de las encuestas es su dificultad para alcanzar a los votantes en zonas pequeñas y rurales, que representan un segmento importante del electorado.

¿Especulación del electorado de izquierda?

El balotaje también revelará si los votantes de izquierda optarán por un voto estratégico para evitar la victoria de Quiroga, considerado la antítesis de Evo Morales.

En la primera vuelta, el voto nulo, promovido por Morales, alcanzó un porcentaje considerable. Ahora, sin una postura clara del líder cocalero, se desconoce si estos votantes apoyarán a Paz Pereira, volverán a votar nulo o se abstendrán.

El analista político Amando Otuño señaló que el votante boliviano no está acostumbrado a especular con su voto, ya que nunca antes ha habido un balotaje en el país.

En tanto que Ana Velasco destacó la irrupción de Edmand Lara, un candidato que no figuraba en las encuestas previas a la primera vuelta, pero advierte que su estilo impetuoso podría restarle votos a Paz Pereira.

