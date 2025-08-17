Elecciones en Bolivia 2025: giro a la derecha y balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga

Las elecciones presidenciales en Bolivia 2025 dieron un resultado inesperado: por primera vez en 20 años, la izquierda queda fuera del poder y el país gira hacia la derecha. Habrá balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga el próximo 19 de octubre.
Con el 90,7% de las actas escrutadas, el Tribunal Electoral informó que Paz Pereira obtuvo el 32,05% de los votos, superando todas las encuestas, que lo ubicaban tercero con apenas el 8,3%. En segundo lugar quedó el ex presidente Quiroga, con el 26,97%.
Rodrigo Paz Pereira, la gran sorpresa
Senador de 57 años e hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, Paz Pereira se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral. Representa al Demócrata Cristiano y logró desplazar al empresario Samuel Doria Medina, que partía como favorito y finalmente quedó tercero con el 19,96%.
Doria Medina atribuyó su derrota a campañas de desinformación en redes sociales, pero reconoció los resultados y anticipó que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta.
El rol de Evo Morales y la caída de la izquierda
El ex presidente Evo Morales, inhabilitado para competir, pidió anular el voto y dejó sin chances al MAS (Movimiento Al Socialismo), que gobernó el país durante las últimas dos décadas. El candidato mejor posicionado del oficialismo, Andrónico Rodríguez (36), quedó fuera del balotaje pese a intentar captar el “voto útil” de los seguidores de Morales.
La jornada estuvo marcada por episodios de tensión:
Morales votó en Villa Tunari, rodeado de seguidores.
Andrónico Rodríguez sufrió incidentes con piedras al llegar a votar en Cochabamba.
El oficialista Eduardo Del Castillo y otros candidatos fueron abucheados en sus mesas.
El Tribunal Supremo Electoral prohibió ingresar con celulares con cámara al cuarto oscuro tras denuncias de presiones para fotografiar las boletas.
Lo que viene: el balotaje del 19 de octubre
El balotaje entre Paz Pereira y Quiroga será histórico: confirmará el cambio de ciclo político en Bolivia y marcará la salida definitiva de la izquierda del poder después de 20 años.
Paz Pereira, apoyado ahora por Doria Medina, buscará consolidar su imagen de renovación dentro de la centroderecha, mientras que Quiroga, ex presidente entre 2001 y 2002, intentará capitalizar su experiencia de gestión para regresar al poder.