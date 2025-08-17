Elecciones en Bolivia 2025: giro a la derecha y balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga

El rol de Evo Morales y la caída de la izquierda

El ex presidente Evo Morales, inhabilitado para competir, pidió anular el voto y dejó sin chances al MAS (Movimiento Al Socialismo), que gobernó el país durante las últimas dos décadas. El candidato mejor posicionado del oficialismo, Andrónico Rodríguez (36), quedó fuera del balotaje pese a intentar captar el “voto útil” de los seguidores de Morales.