Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha

LA PAZ, Bolivia.- Dos propuestas de derecha para un país en crisis: los bolivianos elegirán el domingo en balotaje a un presidente que marcará el fin de 20 años de gobiernos de izquierda con la misión de sacar adelante una economía en rojo.
Sin dólares ni combustibles, y con una inflación interanual que supera el 23%, los electores sepultaron en la primera vuelta al Movimiento Al Socialismo (MAS) que lideró Evo Morales. Escogerán entre el líder de centroderecha Rodrigo Paz, quien encabezó de manera inesperada el primer turno, y el exmandatario liberal Jorge Quiroga.
Así terminará una era que inició Morales en 2006 y que cerrará su sucesor y hoy adversario Luis Arce, un ciclo que pasó de la bonanza propiciada por la nacionalización del gas a la caída dramática de la producción que prácticamente secó la fuente de divisas. Hoy son comunes las largas filas frente a las gasolineras o para abastecerse de arroz o aceite subsidiados.
Es la peor crisis en cuatro décadas que enfrenta este país de 11,3 millones de habitantes rico en litio. “Hay desesperación, la mayoría de la gente vive del día a día (...). Acá no nos va a ir nada bien”, dice Pamela Roque, instrumentadora quirúrgica de 29 años que considera emigrar por falta de empleo.
Con un 44,9%, Quiroga encabeza la intención de voto frente a Paz (36,5%), según una encuesta publicada el domingo por Ipsos-Ciesmori. “Con cualquiera de las dos propuestas, si no dan soluciones rápidas, el costo social y el riesgo” de protestas “van a ser altos”, dice la politóloga Ana Lucía Velasco.
A 3.657 metros de altura
La Paz es la capital más alta del mundo. Ubicada 3.657 metros sobre el nivel del mar, la capital administrativa del país, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y con casi dos millones de habitantes teniendo en cuenta su periferia, es la ciudad capital a mayor altura en el mundo. Junto a ella está la ciudad de El Alto, considerada la capital indígena del mundo.
Sus visitantes sufren con frecuenta síntomas clásicos del “soroche” o mal de altura, como dolores de cabeza, fatiga, náuseas y dificultad para respirar. Las tiendas de recuerdos en el aeropuerto de la vecina ciudad de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, venden pequeñas botellas de oxígeno para los afectados.
Ex presidente indígena
Bolivia, con 11,3 millones de habitantes según el último censo de población de 2024, tiene una considerable población indígena de 57 etnias, la mayoría con su propio dialecto. Los quechuas y los aymaras son los principales grupos, según información actualizada por el gobierno a fines de agosto.
El líder cocalero Evo Morales fue el primer indígena boliviano en llegar al poder. Resultó electo en 2006 y pasó casi 14 años en el cargo. Conocido entre los bolivianos y parte del continente simplemente como Evo, estuvo al frente de más de una década de fuerte crecimiento económico y una dramática reducción de la pobreza. No obstante, fue forzado a renunciar tras buscar extender su permanencia en la presidencia para un cuarto periodo en 2019.
Morales quedó impedido de participar por un fallo constitucional que prohíbe más de una reelección presidencial. Además, pesa sobre él una orden judicial de detención en un caso de trata de menor cuando era presidente, cargo que él niega.
Cultivo de coca
Bolivia autoriza el cultivo y la comercialización de la hoja de coca, el principal componente de la cocaína, para masticar, hacer infusiones y rituales religiosos.
El presidente Arce ha pedido a instituciones internacionales que retiren a la planta de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de que productos como caramelos y pasta de dientes de coca puedan exportarse.
En la actualidad, Bolivia permite el cultivo de 22.000 hectáreas de hoja de coca para el consumo legal en el país.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima en su último informe que según cifras más realistas esa superficie alcanza las 31.000 hectáreas, de las que una parte se destina al tráfico mundial de cocaína.
Escondite nazi
El criminal de guerra alemán Klaus Barbie fue uno de los muchos nazis que huyeron a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial para escapar de la justicia.
Una investigación del semanario alemán Der Spiegel reveló que Barbie, asesor de las dictaduras bolivianas de las décadas de 1960 y 1970, tuvo un papel clave en la creación de uno de los cárteles de droga más importantes de Sudamérica gracias a sus conexiones con un barón de la droga boliviano.
El ex jefe de la policía nazi en la ciudad francesa de Lyon, ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue extraditado a Francia en 1983. En 1987 fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Murió en prisión en 1991.
Destino final de un revolucionario
Fue en Bolivia en 1967 donde Ernesto “Che” Guevara dirigió su última campaña guerrillera en su intento de propagar su revolución marxista por toda Latinoamérica.
El ejército boliviano lo capturó a sus 39 años. Fue ejecutado en la pequeña localidad de La Higuera, al sureste del país andino.
Tres décadas después, los restos del Che se encontraron en una fosa común, fueron devueltos a Cuba y allí fueron enterrados con honores militares.