El embajador de EEUU en Argentina dijo que “pronto habrá grandes noticias para fortalecer la alianza económica”

En medio de crecientes señales de apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anunció que "pronto" se conocerán "grandes noticias" que "fortalecerán aún más la alianza económica" bilateral.
“Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”, insistió Lamelas.
Este anuncio se produjo tras las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una posible asistencia total a la Argentina por U$S40.000 millones. Esta cifra incluiría los U$S20.000 millones esperados en el swap de divisas, sumados a un paquete adicional de ayuda proveniente de bancos privados y fondos soberanos. Bessent destacó que este fondo complementario, actualmente en desarrollo, estaría destinado a afrontar los próximos vencimientos de deuda argentina.
“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, había dicho Bessent ante periodistas en Washington.
El impacto potencial en la relación bilateral
En una línea similar, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, adelantó la inminente firma de un acuerdo comercial "muy importante", cuyos detalles se ultimaron durante la reciente reunión entre Trump y Milei. Aunque Oxenford se abstuvo de dar detalles específicos por un acuerdo de confidencialidad, remarcó la relevancia del convenio y su impacto potencial en la relación bilateral.
La expectativa por este anuncio comercial, así como por el paquete de apoyo financiero, se sumó a la reciente intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, con la compra de pesos por un total estimado de U$S220 millones en dos días. Según fuentes del mercado, el Citi y el Banco Santander actuaron como intermediarios en estas operaciones, realizadas por cuenta y orden del Tesoro de EEUU. A pesar de esta intervención, el dólar mayorista continuó su tendencia alcista, al subir 22 pesos en la jornada.