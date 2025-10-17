Secciones
EconomíaNoticias económicas

El embajador de EEUU en Argentina dijo que “pronto habrá grandes noticias para fortalecer la alianza económica”

La expectativa por este anuncio comercial, así como por el paquete de apoyo financiero, se sumó a la reciente intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario.

Javier Milei y Peter Lamelas. Javier Milei y Peter Lamelas.
Hace 30 Min

En medio de crecientes señales de apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anunció que "pronto" se conocerán "grandes noticias" que "fortalecerán aún más la alianza económica" bilateral.

“Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”, insistió Lamelas.

Este anuncio se produjo tras las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una posible asistencia total a la Argentina por U$S40.000 millones.  Esta cifra incluiría los U$S20.000 millones esperados en el swap de divisas, sumados a un paquete adicional de ayuda proveniente de bancos privados y fondos soberanos. Bessent destacó que este fondo complementario, actualmente en desarrollo,  estaría destinado a afrontar los próximos vencimientos de deuda argentina.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, había dicho Bessent ante periodistas en Washington.

El impacto potencial en la relación bilateral

En una línea similar, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, adelantó la inminente firma de un acuerdo comercial "muy importante", cuyos detalles se ultimaron durante la reciente reunión entre Trump y Milei. Aunque Oxenford se abstuvo de dar detalles específicos por un acuerdo de confidencialidad, remarcó la relevancia del convenio y su impacto potencial en la relación bilateral.

La expectativa por este anuncio comercial, así como por el paquete de apoyo financiero, se sumó a la reciente intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, con la compra de pesos por un total estimado de U$S220 millones en dos días. Según fuentes del mercado, el Citi y el Banco Santander actuaron como intermediarios en estas operaciones, realizadas por cuenta y orden del Tesoro de EEUU. A pesar de esta intervención, el dólar mayorista continuó su tendencia alcista, al subir 22 pesos en la jornada.

Temas El DólarBuenos AiresDonald TrumpLuis CaputoEstados UnidosJavier MileiElecciones 2025Gobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

El Senado de EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina

El Senado de EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina

El Gobierno de Milei logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

El Gobierno de Milei logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

La carne volvería a aumentar por el repunte exportador y la falta de oferta local

La carne volvería a aumentar por el repunte exportador y la falta de oferta local

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
5

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Comentarios