El embajador de EEUU en Argentina dijo que “pronto habrá grandes noticias para fortalecer la alianza económica”

La expectativa por este anuncio comercial, así como por el paquete de apoyo financiero, se sumó a la reciente intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, con la compra de pesos por un total estimado de U$S220 millones en dos días. Según fuentes del mercado, el Citi y el Banco Santander actuaron como intermediarios en estas operaciones, realizadas por cuenta y orden del Tesoro de EEUU. A pesar de esta intervención, el dólar mayorista continuó su tendencia alcista, al subir 22 pesos en la jornada.