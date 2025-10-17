Caputo promete hacer la reforma tributaria y niega una devaluación

Un tiro a tres bandas. Eso fue lo que dio ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en los Estados Unidos, participando de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial. Ante inversores, en Washington, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el plan económico, más allá de lo que pueda pasar el domingo 26. “Creo que estas elecciones son importantes, pero sinceramente no por las razones que escucho. No van a alterar de ninguna manera nuestras políticas, ya sea que ganemos o perdamos las elecciones por cuatro o cinco puntos”, remarcó. Pero, a la vez, evitó dar nuevos detalles sobre los anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre una posible duplicación de la ayuda norteamericana a la Argentina hasta los U$S40.000 millones.
La segunda cuestión pasa por las cifras: la motosierra fiscal sigue funcionando. En septiembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $309.623 millones, informaron los colaboradores de Caputo.
El resultado primario fue de $696.965 millones, que se redujo luego del pago de intereses de deuda pública por $387.342 millones. Con estos resultados, el SPN acumuló al noveno mes consecutivo un superávit financiero del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y un superávit primario del 1,3% del PBI, sosteniendo el “ancla fiscal” del Gobierno.
La tercera movida la protagonizó a través de una videollamada desde Mar del Plata, en el marco del 61° Coloquio de IDEA. Ante los empresarios que concurrieron a esa cita en el salón principal del hotel Sheraton, Caputo les manifestó que la competitividad de Argentina “no debe venir más de una devaluación”. “Realmente a esta altura encuentro casi arcaico a la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil”, subrayó.
En la oportunidad, el ministro hizo un repaso de lo que considera los logros del gobierno y pese a la volátil coyuntura afirmó que hay una macroeconomía estabilizada “Creo que estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal, que Argentina no lograba desde hacía casi un centenar de años y además hay equilibrio monetario”, dijo Caputo.
También valoró la baja de la inflación y prometió que en los próximos meses convergerá a las variaciones internacionales.
Una de las declaraciones que más llamó la atención fue su consideración de que el gobierno está viendo “una recuperación de los salarios reales”. “Para nosotros que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda y prometió que “ahora viene una segunda etapa que son las reformas de segunda generación”, señaló.
Caputo afirmó que “la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible” y por ende señaló que “necesitamos un régimen más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos”. Asimismo, anunció que se encarará una “reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” y añadió una propuesta de “incentivos para desarrollar el ahorro interno”. “Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país”, señaló el ministro.
Reacción empresarial
Tras la exposición del ministro de Economía, entre los empresarios quedaron más dudas que certezas. Por caso, los asistentes querían saber parte del contenido del proyecto de reforma laboral y tributaria, así como el plazo que se tomará el Poder Ejecutivo para presentar las iniciativas en el Congreso Nacional.
En tanto, el especialista en impuestos, Matías Surt, señaló la necesidad de una reforma tributaria que dé dinamismo al sector privado y apuntó directamente al impuesto al cheque y a los ingresos brutos provinciales.
Desde Mar del Plata, donde también participa del Coloquio de IDEA, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora dejó en claro que el modelo económico del gobierno de Javier Milei “no hubiera podido sostenerse sin el apoyo” de Estados Unidos.
Asimismo, manifestó que ese modelo económico que impulsa el Gobierno nacional “genera desempleo” y le pidió al Gobierno que “hable con sectores productivos e industriales” para “sostener la macroeconomía con la gente adentro”.
Acuerdo comercial: la expectativa oficial por el convenio
Además de la ayuda financiera, en la Casa Rosada se anuncia un acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos. Se trata de la baja recíproca de aranceles para más de cincuenta productos argentinos, que viene negociando de forma paralela el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en diversos viajes al territorio noteamericano. En Nación sostienen que incluye al acero y al aluminio, que tienen un 50% de arancel. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, fue el encargado de confirmar la viabilidad de ese acuerdo comercial, una etapa preliminar al libre comercio con los Estados Unidos que aspira el presidente Javier Milei.
Espaldarazo del FMI: Georgieva avaló el plan económico de Milei
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ratificó el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina y renovó su compromiso de asistencia al asegurar que “es bueno sostener al país” en el actual rumbo económico. El nuevo espaldarazo a la administración de Javier Milei se dio en el marco de la Asamblea anual del Fondo y del Banco Mundial, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg. Al ser consultada por el involucramiento del FMI en la asistencia de EEUU, Georgieva expresó: “trabajamos de la mano con las autoridades argentinas y con los socios de Argentina, en primer lugar, el Tesoro de EEUU, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial y el BID”.