Expectativa en el mercado cambiario tras los dichos de Trump y las acciones del Tesoro de EEUU

La divisa informal refleja la inestabilidad cambiaria desencadenada por las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría no ser "generoso" con Argentina si Javier Milei no obtiene buenos resultados en las elecciones legislativas. Tras estos comentarios, los dólares financieros (MEP y CCL) aumentaron hasta un 3,2%, alcanzando los $1.450, mientras que el mayorista subió $11 hasta los $1.360 y el minorista avanzó a $1.385.