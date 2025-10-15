Secciones
Expectativa en el mercado cambiario tras los dichos de Trump y las acciones del Tesoro de EEUU

La divisa informal refleja la inestabilidad cambiaria desencadenada por las declaraciones del presidente norteamericano.

Hace 3 Hs

El mercado cambiario experimenta volatilidad en medio de las declaraciones de Donald Trump y las aclaraciones del ministro Luis Caputo. La intervención del Tesoro de EE. UU. genera interrogantes sobre una posible devaluación post-electoral, mientras los analistas advierten sobre una etapa de alta volatilidad del dólar.

Hoy, el dólar se cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, lo que mantiene una brecha de alrededor del 4,4% con el tipo de cambio oficial.

La divisa informal refleja la inestabilidad cambiaria desencadenada por las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría no ser "generoso" con Argentina si Javier Milei no obtiene buenos resultados en las elecciones legislativas. Tras estos comentarios, los dólares financieros (MEP y CCL) aumentaron hasta un 3,2%, alcanzando los $1.450, mientras que el mayorista subió $11 hasta los $1.360 y el minorista avanzó a $1.385.

El mercado opera con cautela, a la espera de la reacción a las aclaraciones del ministro Luis Caputo y del propio Trump, y ante la expectativa de posibles anuncios desde Washington.

La volatilidad y las perspectivas del tipo de cambio

La intervención del Tesoro de EE. UU. generó dudas sobre la previsión generalizada de una devaluación post-electoral. La venta de dólares por parte del organismo y la apertura de una cuenta para operar en el mercado de futuros sorprendieron a los analistas.

"Es difícil imaginar que la asistencia de Washington tenga como objetivo principal atrasar el tipo de cambio. El Fondo Monetario Internacional solicitó al país la compra de reservas, lo que sugiere que el nivel actual del tipo de cambio podría ser transitorio", afimó Mariano Monferini, analista y asesor financiero.

"No sería extraño que en los meses posteriores a los comicios veamos algún ajuste del tipo de cambio oficial", al sugerir que "para los inversores, dolarizarse a precios de hoy ($1.400, aproximadamente) podría resultar una estrategia razonable si se busca cobertura".

Por su parte, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, indicó que el ministro de Economía Luis Caputo descartó una dolarización, ratificó la continuidad del esquema de bandas y destacó que EEUU seguirá comprando pesos, bonos y futuros, apoyando liquidez y crédito empresarial.

Moreyra concluyó que "para perfiles conservadores, puede ser recomendable refugiarse en divisa extranjera y activos de menor riesgo, como corporativos".

