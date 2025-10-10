Respaldo de EEUU: JP Morgan recomendó ampliar consenso político y ajustar el esquema cambiario

El banco JP Morgan advirtió este viernes que Argentina deberá ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario para aprovechar plenamente el respaldo del Tesoro estadounidense y lograr la estabilización macroeconómica antes de las elecciones de 2027.
Las recomendaciones del banco surgen tras la confirmación de un paquete de apoyo financiero de Estados Unidos, anunciado pocos días antes de los comicios legislativos de medio término.
En su mensaje dirigido a inversores, la entidad financiera destacó el compromiso del Tesoro estadounidense de implementar “cualquier medida excepcional que sea necesaria para estabilizar los mercados”, respaldado institucionalmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
También eñaló que la atención se centra en la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, prevista para el 14 de octubre, donde se espera mayor claridad sobre la línea de swap.
El acuerdo con EEUU busca proteger la economía argentina durante el ciclo electoral, frente al agotamiento de los depósitos en divisas del Tesoro alojados en el BCRA. Según JP Morgan, se prevé “una disminución de la volatilidad cambiaria y una reducción del riesgo país”, consignó el portal Infobae.
La necesidad de acuerdos
No obstante, la entidad advirtió que “el apoyo estadounidense solo se aprovechará completamente si Argentina logra forjar un consenso político más amplio y se ajusta el régimen cambiario”. El país enfrenta desafíos para acumular reservas y generar expectativas de solvencia a mediano plazo.
Por último, JP Morgan recomendó mantener el esquema cambiario actual hasta las elecciones, aunque enfatizó la necesidad de levantar los controles de capital restantes tras los comicios. “El régimen cambiario es adecuado para el momento, pero después de las elecciones será necesario introducir ajustes”, finalizó el comunicado.