Secciones
Política

Respaldo de EEUU: JP Morgan recomendó ampliar consenso político y ajustar el esquema cambiario

El banco consideró mantener el tipo de cambio hasta las elecciones y levantar controles de capital después es clave para aprovechar el paquete.

Respaldo de EEUU: JP Morgan recomendó ampliar consenso político y ajustar el esquema cambiario
Hace 2 Hs

El banco JP Morgan advirtió este viernes que Argentina deberá ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario para aprovechar plenamente el respaldo del Tesoro estadounidense y lograr la estabilización macroeconómica antes de las elecciones de 2027. 

Las recomendaciones del banco surgen tras la confirmación de un paquete de apoyo financiero de Estados Unidos, anunciado pocos días antes de los comicios legislativos de medio término.

Diego Giacomini advirtió que el swap con EEUU es "una peligrosa intromisión en la política monetaria argentina"

Diego Giacomini advirtió que el swap con EEUU es una peligrosa intromisión en la política monetaria argentina

En su mensaje dirigido a inversores, la entidad financiera destacó el compromiso del Tesoro estadounidense de implementar “cualquier medida excepcional que sea necesaria para estabilizar los mercados”, respaldado institucionalmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También eñaló que la atención se centra en la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, prevista para el 14 de octubre, donde se espera mayor claridad sobre la línea de swap.

El acuerdo con EEUU busca proteger la economía argentina durante el ciclo electoral, frente al agotamiento de los depósitos en divisas del Tesoro alojados en el BCRA. Según JP Morgan, se prevé “una disminución de la volatilidad cambiaria y una reducción del riesgo país”, consignó el portal Infobae. 

La necesidad de acuerdos

No obstante, la entidad advirtió que “el apoyo estadounidense solo se aprovechará completamente si Argentina logra forjar un consenso político más amplio y se ajusta el régimen cambiario”. El país enfrenta desafíos para acumular reservas y generar expectativas de solvencia a mediano plazo.

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Por último, JP Morgan recomendó mantener el esquema cambiario actual hasta las elecciones, aunque enfatizó la necesidad de levantar los controles de capital restantes tras los comicios. “El régimen cambiario es adecuado para el momento, pero después de las elecciones será necesario introducir ajustes”, finalizó el comunicado.

Temas Fondo Monetario InternacionalEstados Unidos de AméricaBuenos AiresEl PaísJP MorganRepública ArgentinaDonald TrumpLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
3

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La avenida del Centenario que nunca se terminó
5

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
La avenida del Centenario que nunca se terminó

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Comentarios