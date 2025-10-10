Diego Giacomini advirtió que el swap con EEUU es "una peligrosa intromisión en la política monetaria argentina"

El economista también vinculó el acuerdo con una pérdida de autonomía institucional y un cambio en el escenario internacional. “Si el Tesoro de EEUU hace política monetaria y cambiaria en Argentina y el swap es con la FED, se confirman dos cosas: no existe la independencia de ningún Banco Central, y la decadencia del dólar se acelera”, afirmó, sugiriendo además que otros actores globales podrían sacar ventaja de esta situación.