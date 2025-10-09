Secciones
Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

El propósito central de este tipo de acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y apoyar la estabilidad del sistema financiero.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves la firma de un swap con Argentina por U$S20.000 millones, un acuerdo que refuerza la liquidez del Banco Central (BCRA) y consolida el respaldo financiero de Washington al país.

En términos generales, un swap entre bancos centrales es un mecanismo que permite el intercambio temporal de monedas entre dos países, bajo un plazo y un tipo de cambio previamente pactados.

El proceso se desarrolla en tres etapas:

1. Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

2. Uso de los fondos: durante el plazo acordado, utiliza esos recursos para fortalecer la liquidez interna.

3. Cierre de la operación: al finalizar el período, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

El propósito central de este tipo de acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y apoyar la estabilidad del sistema financiero. Los swaps suelen emplearse cuando un país necesita dólares para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, permitiendo que el banco central acceda a esos recursos sin recurrir a deuda externa tradicional.

A diferencia de un préstamo convencional, el swap no implica una entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible. En algunos casos, las divisas obtenidas no son de libre disponibilidad, ya que solo pueden utilizarse para operaciones comerciales específicas, consignó Infobae. 

Además, los swaps suelen tener tasas de interés menores que las del mercado internacional, por tratarse de acuerdos entre bancos centrales.

Antecedentes: la experiencia del BCRA con China

Aunque los detalles del nuevo acuerdo con Estados Unidos aún no fueron revelados, el Banco Central de la República Argentina tiene una amplia trayectoria en este tipo de operaciones. Desde 2009 mantiene un swap de monedas con el Banco Central de China, que permite el uso de yuanes tanto para operaciones comerciales como para reforzar las reservas internacionales.

En abril pasado, el BCRA renovó por doce meses el tramo activado del swap chino por 35.000 millones de yuanes (USD 5.000 millones).

Esta refinanciación habilita al organismo a mantener ese monto dentro de las reservas hasta agosto de 2026, evitando una reducción progresiva en un contexto de escasez de divisas y tensión cambiaria.

En su comunicado, el BCRA explicó que “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA en su totalidad hasta mediados de 2026”.

El objetivo, según el organismo, es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.

