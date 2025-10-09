Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Antecedentes: la experiencia del BCRA con China

Aunque los detalles del nuevo acuerdo con Estados Unidos aún no fueron revelados, el Banco Central de la República Argentina tiene una amplia trayectoria en este tipo de operaciones. Desde 2009 mantiene un swap de monedas con el Banco Central de China, que permite el uso de yuanes tanto para operaciones comerciales como para reforzar las reservas internacionales.