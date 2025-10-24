Secciones
J.P. Morgan convocó a líderes financieros y empresariales argentinos en el Teatro Colón

La cumbre contó con la participación de figuras influyentes como Tony Blair y Condoleezza Rice.

El prestigioso Teatro Colón fue el escenario de un encuentro de alto nivel liderado por Jamie Dimon, CEO del gigante bancario J.P. Morgan Chase, donde se congregaron figuras clave de las finanzas globales y destacados líderes empresariales argentinos. El evento privado, realizado en el marco del encuentro anual del banco en Buenos Aires, generó gran expectativa, especialmente por su proximidad a las elecciones legislativas del domingo.

Además de Dimon, la cumbre contó con la participación de figuras influyentes como el ex Primer Ministro británico Tony Blair, quien actualmente asesora a la entidad, y Condoleezza Rice, ex Secretaria de Estado de Estados Unidos y socia del grupo financiero. La presencia de estos nombres resaltó la importancia que J.P. Morgan otorga a la región y su interés en el panorama económico argentino.

Un experimentado del rubro

Jamie Dimon, de 69 años, es reconocido como uno de los banqueros más influyentes a nivel mundial. Su liderazgo durante la crisis financiera de 2008 permitió a J.P. Morgan sortear la tormenta con mayor éxito que sus competidores, al consolidar su posición en Wall Street. Bajo su dirección, el banco expandió su alcance internacional, incorporó innovaciones tecnológicas y reforzó su rentabilidad.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de análisis y debate sobre el futuro económico de Argentina. Si bien las perspectivas globales del sector financiero fueron un tema central, la inminente votación y su potencial impacto en la economía local fueron inevitables puntos de conversación.

Entre los empresarios argentinos presentes destacaron nombres de peso como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA; y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía. El Gobierno nacional estuvo representado por el Viceministro de Economía, José Luis Daza, quien fue el último en llegar al encuentro.

La cumbre también reunió a representantes de importantes firmas vinculadas a las inversiones internacionales y al mercado energético, que incluyeron a Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del mundo, y Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. La presencia de Nasser, en particular, sugiere un interés en el potencial energético argentino, especialmente en un contexto de creciente demanda global.

Temas Buenos AiresJP MorganMarcos GalperínJavier MileiGobierno de Milei
