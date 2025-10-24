J.P. Morgan convocó a líderes financieros y empresariales argentinos en el Teatro Colón

La cumbre también reunió a representantes de importantes firmas vinculadas a las inversiones internacionales y al mercado energético, que incluyeron a Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del mundo, y Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. La presencia de Nasser, en particular, sugiere un interés en el potencial energético argentino, especialmente en un contexto de creciente demanda global.