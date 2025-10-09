Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Más allá del cuerpo

La identidad de género, aclaró Reina, “es el sentimiento íntimo de sí mismo, el sentido interno de quién es uno”. De acuerdo con la profesional, esta identidad no se define al nacer ni se mide con parámetros biológicos. Surge, por el contrario, de una interacción compleja “entre factores biológicos, psicológicos y sociales”, y evoluciona con el tiempo, del mismo modo que el cuerpo de un niño crece y cambia. En ese proceso, también interviene la expresión de género, es decir, la forma en que cada persona muestra quién es: cómo se viste, qué juegos elige, cómo se mueve o habla. Esa expresión puede desafiar las expectativas sociales y, al hacerlo, revelar la distancia entre lo que el entorno ve y lo que el niño o niña siente.