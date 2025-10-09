Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

En Tucumán se desarrollará la semana que viene el primer “Congreso Global de Infancias Trans: desafíos y posibilidades”, un encuentro que busca abordar la realidad de niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Tras el anuncio, el tema generó varias voces tanto a favor como en contra. Incluso, el tópico ya es una conversación a nivel nacional.
“Todos tenemos cerebro y genitales, relacionados con el género. Pero también sentimientos, gustos, atracciones. Cuando el pensamiento y los órganos sexuales se corresponden, hablamos de una persona cisgénero. Cuando no, de una persona transgénero”, explicó Fabiana Reina, ginecóloga infanto-juvenil, especialista en endocrinología ginecológica, en diálogo con LA GACETA. Según la definición de la médica, la identidad trans no tiene que ver con una elección. Hoy ella es una de las impulsoras de este encuentro.
Más allá del cuerpo
La identidad de género, aclaró Reina, “es el sentimiento íntimo de sí mismo, el sentido interno de quién es uno”. De acuerdo con la profesional, esta identidad no se define al nacer ni se mide con parámetros biológicos. Surge, por el contrario, de una interacción compleja “entre factores biológicos, psicológicos y sociales”, y evoluciona con el tiempo, del mismo modo que el cuerpo de un niño crece y cambia. En ese proceso, también interviene la expresión de género, es decir, la forma en que cada persona muestra quién es: cómo se viste, qué juegos elige, cómo se mueve o habla. Esa expresión puede desafiar las expectativas sociales y, al hacerlo, revelar la distancia entre lo que el entorno ve y lo que el niño o niña siente.
En contrapartida, el médico genetista Roque Carrero Valenzuela, indicó: “Vamos a precisar: un chico o una chica que sufren por la imagen que tienen de sí mismos, necesita ayuda. Un niño que por percibirse obeso pone en riesgo su vida, una niña abusada que niega quien es para asumir la identidad del abusador, tienen derecho a recibir ayuda para superar la situación que sufren y sus consecuencias. Sin embargo, fomentar en ellos la autopercepcion errónea es un abuso adicional”.
Así, para Carrero “hablar de ‘infancias trans’, le resulta extraño, ajeno, extranjero, impuesto, agresivo, y amenazante”.
Etiquetas tempranas
Otros especialistas insisten en evitar etiquetas tempranas. “El primer paso para comprender la transexualidad en la infancia supone resistirse a la idea de etiquetar -agregó Analía Lacquaniti, psicóloga y sexóloga clínica-. Se trata de acompañar un proceso en desarrollo, no de cerrarlo con una definición”.
Para Lacquaniti, la clave está en la escucha. “Los niños muchas veces no tienen herramientas para expresar lo que sienten internamente. Por eso, la familia debe observar, escuchar y buscar acompañamiento profesional. Muchas veces el primer obstáculo no es el niño, sino la incomodidad y el miedo de los adultos”, dijo.
La falta de información y las respuestas sociales hostiles suelen generar angustia en las familias, que se enfrentan a prejuicios y desinformación, comenta la sexóloga. “A menudo las instituciones no saben cómo actuar. Por eso, el acompañamiento interdisciplinario es fundamental: psicólogos, docentes, médicos y trabajadores sociales pueden ayudar a garantizar que ese niño o niña crezca en un entorno de respeto y contención”, comentó.
No medicalizar
La medicalización de niños fue uno de los puntos más cuestionados por algunas organizaciones sociales luego de conocerse sobre el congreso. Estas señalaron que “la hormonización y cirugías en menores constituyen procedimientos de carácter experimental, sin evidencia suficiente de eficacia y con riesgos ampliamente documentados”.
Entre quienes elevaron estas afirmaciones se encuentran el Frente Joven, Padres Unidos Argentina, La Proclama, Médicos por la Vida, Contadores por la Vida, Mujeres por la Patria, Observatorio de la Vida, Viñedo de Raquel, Fortín Gaucho Virgen Generala, TDC, Padres con Derecho a Decidir, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Centro de Planificación Natural de la Familia.
No obstante, Lacquaniti subrayó que en la niñez, el acompañamiento no implica intervenciones médicas. “No se trata de hormonización, sino un acompañamiento psicológico, social y educativo. Lo esencial es que ese niño o niña pueda desarrollarse en su entorno, con reconocimiento y dignidad”, destacó.
La Ley de Identidad de Género en Argentina respalda ese enfoque, “garantizando el derecho a la identidad autopercibida desde la infancia y el acceso a la salud integral sin discriminación”, añadió.
Miedo
En Tucumán, donde la tradición religiosa y cultural pesa con fuerza, el diálogo es el primer desafío, señaló por su parte Silvana Montero, integrante de la fundación Transformando Infancias, lo sabe bien. “Muchas familias transitan procesos de soledad y desinformación. Este encuentro -mencionó en referencia al congreso que se realizará la próxima semana- busca romper ese aislamiento, generar redes de contención y transformar el miedo en acompañamiento”.
Para Montero, la provincia más pequeña del país puede aportar al debate nacional una perspectiva singular. “Mostrar que la diversidad también puede florecer en territorios donde parecía difícil. La inclusión no amenaza la cultura tradicional: la amplía, la hace más humana”, afirmó.
La también fonoaudióloga, por otro lado, indicó que las instituciones -escuelas, hospitales, universidades- tienen un rol decisivo. “Son los espacios donde se juega buena parte del reconocimiento social”, señaló Montero. Allí se define si un niño es respetado por su nombre y su identidad o si, en cambio, es invisibilizado. La actualización de protocolos, la capacitación docente y la sensibilización en salud son pasos urgentes que todavía no se consolidan de manera uniforme.
Comprender
Tanto para la sexóloga como para Montero, cada historia de infancia trans es un camino de búsqueda y afirmación en el que la información sobre el tema es importante. “Los prejuicios sólo se combaten con conocimiento”, resume Lacquaniti.
“Comprender que la identidad no es una desviación ni una elección, sino una manifestación más de la diversidad humana, es el punto de partida para una sociedad más empática”, sostuvo Lacquaniti, con lo que coincidió Reina.
Pequeño glosario: algunas definiciones claves
- Identidad de género: hace referencia al sentimiento íntimo de sí mismo, que resulta de una interacción multifacética de rasgos biológicos, influencias del desarrollo y condiciones ambientales. Puede ser masculino, femenino, en algún punto intermedio, una combinación de ambos, o ninguno (es decir, no conforme a una conceptualización binaria de género). Este auto reconocimiento se desarrolla con el tiempo, de la misma manera que lo hace el cuerpo físico de un niño (Rafferty, 2018).
- Expresión de género: se refiere a la amplia gama de formas en que las personas muestran su género a través de la ropa, los peinados, gestos o roles sociales.