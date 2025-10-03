Cristian Rodríguez defendió el apoyo de la Legislatura al Encuentro Global "Infancias Trans"

Rodríguez apuntó directamente contra los espacios que se opusieron a la medida: “No me extraña la posición de los legisladores de Fuerza Republicana y del candidato a diputado Federico Pelli, de La Libertad Avanza, con respecto al Congreso que realiza la fundación en Tucumán. Es de público conocimiento que la mirada que tienen sobre el Estado con respecto a determinados temas es absolutamente arcaica y excluyente”, sostuvo.