Cristian Rodríguez defendió el apoyo de la Legislatura al Encuentro Global "Infancias Trans"

El legislador peronista Cristian Rodríguez se pronunció este viernes en defensa de la decisión de la Legislatura de Tucumán de acompañar política y económicamente el Primer Encuentro Global “Infancias Trans”, organizado por la fundación Transformando Familias en la provincia.
Rodríguez apuntó directamente contra los espacios que se opusieron a la medida: “No me extraña la posición de los legisladores de Fuerza Republicana y del candidato a diputado Federico Pelli, de La Libertad Avanza, con respecto al Congreso que realiza la fundación en Tucumán. Es de público conocimiento que la mirada que tienen sobre el Estado con respecto a determinados temas es absolutamente arcaica y excluyente”, sostuvo.
En esa línea, fue más allá y vinculó esa postura con una visión política que, según él, tiene antecedentes en hechos oscuros de la historia argentina: “No llama la atención que quienes rechacen este tipo de actividades de inclusión sean los mismos legisladores que justifican la desaparición, la tortura y el asesinato de dirigentes políticos y sociales durante el terrorismo de Estado”, criticó.
Respaldo institucional
El legislador celebró que la Cámara Legislativa se pronuncie sobre este tipo de debates sociales y respaldó la determinación del presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, de apoyar la iniciativa.
“El Estado debe estar presente para todos y más aún para las minorías”, enfatizó Rodríguez, ratificando así la importancia de garantizar políticas de inclusión y acompañamiento en temas vinculados a la diversidad.