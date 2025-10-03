Secciones
Política

La Fundación Transformando Familias defendió el encuentro de Infancias Trans y cuestionó los discursos de odio

“Las infancias trans existen, y tienen derecho a transcurrir con libertad su identidad auto-percibida”, señaló.

La Fundación Transformando Familias defendió el encuentro de Infancias Trans y cuestionó los discursos de odio
Hace 2 Hs

Tras la polémica generada por el apoyo del Gobierno provincial al Encuentro Global de Infancias Trans, la Fundación Transformando Familias difundió un comunicado en el que defendió la iniciativa y rechazó los mensajes “basados en odio, desinformación y estigmatización”.

“Desde la Fundación Transformando Familias queremos informar que nuestros objetivos, acciones y proyectos se fundamentan en base a la experiencia de muchos años de entender que el respeto por las identidades y el gran valor del acompañamiento familiar e institucional son la base para construir desde cualquier posicionamiento y pensamiento una sociedad respetuosa”, expresaron.

La organización advirtió que “solo los protagonistas de vivencias de estas realidades están habilitadxs para reflexionar ya que entienden que desde el amor positivo y el cuidado en la escucha salvan vidas”.

Asimismo, criticó que “los discursos de espectadores estructurados en base al odio, la desinformación y la estigmatización han condicionado históricamente la libertad de vida de muchas personas vulnerando derechos básicos, incluso desde las niñeces”.

La Fundación planteó una serie de reflexiones que respaldan la necesidad de garantizar derechos y acompañamiento a las infancias trans:

“Las infancias trans existen, y tienen derecho a transcurrir con libertad su identidad auto-percibida”, señalaron, citando la Ley Nacional 26.743 y la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Negar esas existencias, afirmaron, “refleja una posición de poder y soberbia impropia del accionar humano respetuoso”.

El espacio interdisciplinario impulsado por la Fundación “busca visibilizar experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer redes de contención”.

Recordaron que “las decisiones médicas, cuando corresponden, se toman en el marco de protocolos éticos, con consentimiento informado, supervisión profesional y respeto por el interés superior del niño”.

Citaron el respaldo de organismos internacionales como la Asociación Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, sociedades de endocrinología y la OMS, que avalan el acompañamiento trans-afirmativo.

Cuestionaron a “publicaciones que reflejan nombres propios y conceptos no respaldados por evidencias científicas”, ya que, según el comunicado, “tienen un solo objetivo: desvalorizar las acciones sociales en pro de temas o minorías que molestan”.

Indicaron que “los recursos para proyectos de nuestra institución y su documentación están controlados por entidades provinciales y nacionales de control y registros”.

La articulación con organizaciones internacionales, afirmaron, “fortalece la democracia para quienes entienden el concepto de la misma”.

Advirtieron que “utilizar un lenguaje violento, despectivo y discriminatorio vulnera la Ley 23.592 contra actos discriminatorios, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y tratados internacionales como la CEDAW y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, remarcaron que “Tucumán será recordada por su valentía y compromiso con el respeto y la inclusión, achicando la deuda social de años, que quienes se ocultan detrás de estas publicaciones trans odiantes han permitido su persistencia”.

“Por el contrario, ofrecemos espacios públicos de diálogo y aprendizaje mutuo”, sentenciaron. 

Temas TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánHonorable Legislatura de TucumánMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Luis Juez sobre el caso Espert: Es un espanto

Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto"

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Comentarios