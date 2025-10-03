La Fundación Transformando Familias defendió el encuentro de Infancias Trans y cuestionó los discursos de odio

Tras la polémica generada por el apoyo del Gobierno provincial al Encuentro Global de Infancias Trans, la Fundación Transformando Familias difundió un comunicado en el que defendió la iniciativa y rechazó los mensajes “basados en odio, desinformación y estigmatización”.
“Desde la Fundación Transformando Familias queremos informar que nuestros objetivos, acciones y proyectos se fundamentan en base a la experiencia de muchos años de entender que el respeto por las identidades y el gran valor del acompañamiento familiar e institucional son la base para construir desde cualquier posicionamiento y pensamiento una sociedad respetuosa”, expresaron.
La organización advirtió que “solo los protagonistas de vivencias de estas realidades están habilitadxs para reflexionar ya que entienden que desde el amor positivo y el cuidado en la escucha salvan vidas”.
Asimismo, criticó que “los discursos de espectadores estructurados en base al odio, la desinformación y la estigmatización han condicionado históricamente la libertad de vida de muchas personas vulnerando derechos básicos, incluso desde las niñeces”.
La Fundación planteó una serie de reflexiones que respaldan la necesidad de garantizar derechos y acompañamiento a las infancias trans:
“Las infancias trans existen, y tienen derecho a transcurrir con libertad su identidad auto-percibida”, señalaron, citando la Ley Nacional 26.743 y la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Negar esas existencias, afirmaron, “refleja una posición de poder y soberbia impropia del accionar humano respetuoso”.
El espacio interdisciplinario impulsado por la Fundación “busca visibilizar experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer redes de contención”.
Recordaron que “las decisiones médicas, cuando corresponden, se toman en el marco de protocolos éticos, con consentimiento informado, supervisión profesional y respeto por el interés superior del niño”.
Citaron el respaldo de organismos internacionales como la Asociación Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, sociedades de endocrinología y la OMS, que avalan el acompañamiento trans-afirmativo.
Cuestionaron a “publicaciones que reflejan nombres propios y conceptos no respaldados por evidencias científicas”, ya que, según el comunicado, “tienen un solo objetivo: desvalorizar las acciones sociales en pro de temas o minorías que molestan”.
Indicaron que “los recursos para proyectos de nuestra institución y su documentación están controlados por entidades provinciales y nacionales de control y registros”.
La articulación con organizaciones internacionales, afirmaron, “fortalece la democracia para quienes entienden el concepto de la misma”.
Advirtieron que “utilizar un lenguaje violento, despectivo y discriminatorio vulnera la Ley 23.592 contra actos discriminatorios, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y tratados internacionales como la CEDAW y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Finalmente, remarcaron que “Tucumán será recordada por su valentía y compromiso con el respeto y la inclusión, achicando la deuda social de años, que quienes se ocultan detrás de estas publicaciones trans odiantes han permitido su persistencia”.
“Por el contrario, ofrecemos espacios públicos de diálogo y aprendizaje mutuo”, sentenciaron.