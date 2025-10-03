Secciones
Política

Mansilla negó que la Legislatura de Tucumán financie un encuentro de infancias trans

“Como presidente, niego rotundamente que a ese evento lo haga y lo banque la Cámara”, dijo a LA GACETA. Cruzó a Pelli por las críticas: “que se preocupe por Espert”.

Mansilla negó que la Legislatura de Tucumán financie un encuentro de infancias trans
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresHonorable Legislatura de TucumánSergio MansillaJosé Luis EspertFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Bullrich presionó a Espert: Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar

Bullrich presionó a Espert: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar"

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Cristina Kirchner criticó a Milei: Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás

Cristina Kirchner criticó a Milei: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert tiene que dar explicaciones verosímiles

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Luis Juez sobre el caso Espert: Es un espanto

Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto"

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Comentarios