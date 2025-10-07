Organizaciones civiles expresaron su rechazo al apoyo de la Legislatura al Encuentro “Infancias Trans”

Esta asimetría entre el desarrollo físico y el psicológico significa que un menor puede tener un cuerpo puberalmente avanzado, pero aún carecer de las herramientas internas necesarias para tomar decisiones de alto impacto, como lo es iniciar un tratamiento hormonal irreversible. A ello se suma que, desde la psicología clínica y la psiquiatría, no existe consenso ni evidencia robusta que avale la hormonización temprana como tratamiento eficaz o seguro para la disforia de género en menores. Tal como señala la psiquiatra norteamericana Miriam Grossman, “medicalizar el malestar psíquico de un niño sin haber agotado primero las vías psicoterapéuticas constituye una forma de abandono clínico”. Esta advertencia coincide con el principio de no maleficencia que guía toda intervención psicológica y psiquiátrica: evitar daños innecesarios, especialmente en etapas evolutivas vulnerables. La literatura científica coincide en que los estudios disponibles sobre tratamientos hormonales en menores son escasos, de baja calidad metodológica y de seguimiento insuficiente, por lo que sus efectos psicológicos a largo plazo aún no se comprenden en profundidad.