Secciones
Política

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

El referente de La Libertad Avanza en Tucumán utilizó su cuenta de X para cuestionar la financiación del encuentro.

FEDERICO PELLI FEDERICO PELLI
Hace 40 Min

La Libertad Avanza en Tucumán solicitó públicamente al gobernador, Osvaldo Jaldo, y al vicegobernador Miguel Acevedo que aclaren el origen de los fondos destinados al "1° Encuentro Global de Infancias Trans". Esta exigencia surgió tras las declaraciones del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien negó la participación de la Cámara en la organización o financiamiento del evento.

Federico Pelli, referente de La Libertad Avanza en la provincia, utilizó su cuenta de X para cuestionar la financiación del encuentro, al preguntar directamente quién está detrás del acto si no es la Legislatura. Desde el espacio político se considera inaceptable el silencio del vicegobernador Acevedo, dada la sensibilidad del tema y la posible implicación de fondos públicos.

“Si la Legislatura no financia este evento, entonces ¿quién lo hace?” se preguntó Pelli. “El encuentro, que busca promover la hormonización y las intervenciones médicas en menores de edad, contradice el principio de protección integral de la infancia y despierta una profunda preocupación entre los tucumanos”, agregó.

La Libertad Avanza Tucumán manifestó su compromiso con la defensa de la infancia y la transparencia en el uso de los recursos estatales, en línea con los principios del partido a nivel nacional. “La sociedad merece saber quién financia y respalda este congreso que se realiza bajo el aval político de las máximas autoridades provinciales”, finalizó el candidato.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
1

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
2

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
3

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
6

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Más Noticias
Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Comentarios