Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

La Libertad Avanza en Tucumán solicitó públicamente al gobernador, Osvaldo Jaldo, y al vicegobernador Miguel Acevedo que aclaren el origen de los fondos destinados al "1° Encuentro Global de Infancias Trans". Esta exigencia surgió tras las declaraciones del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien negó la participación de la Cámara en la organización o financiamiento del evento.