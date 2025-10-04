Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

La Libertad Avanza en Tucumán solicitó públicamente al gobernador, Osvaldo Jaldo, y al vicegobernador Miguel Acevedo que aclaren el origen de los fondos destinados al "1° Encuentro Global de Infancias Trans". Esta exigencia surgió tras las declaraciones del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien negó la participación de la Cámara en la organización o financiamiento del evento.
Federico Pelli, referente de La Libertad Avanza en la provincia, utilizó su cuenta de X para cuestionar la financiación del encuentro, al preguntar directamente quién está detrás del acto si no es la Legislatura. Desde el espacio político se considera inaceptable el silencio del vicegobernador Acevedo, dada la sensibilidad del tema y la posible implicación de fondos públicos.
“Si la Legislatura no financia este evento, entonces ¿quién lo hace?” se preguntó Pelli. “El encuentro, que busca promover la hormonización y las intervenciones médicas en menores de edad, contradice el principio de protección integral de la infancia y despierta una profunda preocupación entre los tucumanos”, agregó.
La Libertad Avanza Tucumán manifestó su compromiso con la defensa de la infancia y la transparencia en el uso de los recursos estatales, en línea con los principios del partido a nivel nacional. “La sociedad merece saber quién financia y respalda este congreso que se realiza bajo el aval político de las máximas autoridades provinciales”, finalizó el candidato.