Secciones
Seguridad

La Corte confirmó una condena contra el hijo del “Mono” Ale

El sospechoso está actualmente detenido en el penal de Benjamín Paz por otro hecho.

CAPTURADO. Facundo Ale fue detenido el 3 de octubre, en un campo cercano a Santiago del Estero. CAPTURADO. Facundo Ale fue detenido el 3 de octubre, en un campo cercano a Santiago del Estero. CAPTURA DE VIDEO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 17 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Adolfo Angel "El Mono" AleFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Comentarios