Secciones
Seguridad

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El sábado la familia de “Chuky” Casanova habría amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo. Durante el domingo y el lunes la Policía realizó múltiples operativos con el fin de investigar las amedrentaciones y para dar con el paradero de Facundo Ale, investigado por el tiroteo en Tafí Viejo

ALLANAMIENTOS. Efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal secuestraron celulares y computadoras. ALLANAMIENTOS. Efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal secuestraron celulares y computadoras.
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánTafí ViejoOsvaldo JaldoAdolfo Angel "El Mono" AleNarcotráficoInseguridadJoaquín GirvauFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Aprehendieron al “Mono” Ale y a su hijo tras un allanamiento en su domicilio

Aprehendieron al “Mono” Ale y a su hijo tras un allanamiento en su domicilio

Lo más popular
Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders
1

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global
2

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales
3

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera
4

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La preservación del patrimonio en los Valles

Más Noticias
Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

Comentarios