Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
El sábado la familia de “Chuky” Casanova habría amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo. Durante el domingo y el lunes la Policía realizó múltiples operativos con el fin de investigar las amedrentaciones y para dar con el paradero de Facundo Ale, investigado por el tiroteo en Tafí Viejo
ALLANAMIENTOS. Efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal secuestraron celulares y computadoras.
