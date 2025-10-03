Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El domingo 21 de septiembre, en La Foresta, se registró un enfrentamiento a disparos. Según la investigación que desarrolla el fiscal Mariano Fernández, el grupo de Ale se enfrentó a otro que estaba integrado por allegados de Javier “Chuky” Casanova. En un primer momento, la teoría era que el tiroteo se había registrado por la interna que hay en el seno de la barra brava de San Martín. Pero con el correr de los días, los resultados de los allanamientos y las acusaciones que se hicieron ambas facciones en las redes sociales surgieron indicios que la pelea también podría estar motivada por cuestiones vinculadas al narcotráfico.