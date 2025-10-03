Secciones
Seguridad

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El fiscal Fernández hizo el pedido y el Gobierno ofrecería $15 millones.

PRÓFUGO. Facundo Ale con Ricardo Fanlo, uno de sus abogados. PRÓFUGO. Facundo Ale con Ricardo Fanlo, uno de sus abogados.
Hace 1 Hs

La Justicia solicitó al Poder Ejecutivo que ofrezca una recompensa en efectivo para la persona que aporte datos que ayuden a detener a Facundo Ale, el único prófugo por el tiroteo durante una fiesta electrónica realizada en Tafí Viejo.

El domingo 21 de septiembre, en La Foresta, se registró un enfrentamiento a disparos. Según la investigación que desarrolla el fiscal Mariano Fernández, el grupo de Ale se enfrentó a otro que estaba integrado por allegados de Javier “Chuky” Casanova. En un primer momento, la teoría era que el tiroteo se había registrado por la interna que hay en el seno de la barra brava de San Martín. Pero con el correr de los días, los resultados de los allanamientos y las acusaciones que se hicieron ambas facciones en las redes sociales surgieron indicios que la pelea también podría estar motivada por cuestiones vinculadas al narcotráfico.

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Hace una semana, “Chuky” fue procesado por delitos de abuso de armas, portación de arma de guerra y tenencia de arma de guerra sin autorización legal. También se le abrió un expediente por tenencia simple de droga, ya que en su casa encontraron dosis de cocaína. Su defensor, Facundo Herrera negó las acusaciones al afirmar que el acusado no estuvo en la fiesta y pidió que se investigara la posibilidad de que se le haya plantado la droga.

Otros procesados

El martes también se procesó a otro de los participantes del tiroteo. Se trata de Joel Anaya González, integrante del clan de Los Gardelitos. Este joven de 23 años, amigo de “Chuky”, resultó herido de un disparo en la pierna. Él fue quien habría identificado a Ale como el autor del ataque. Pese a su versión, le dictaron la prisión preventiva por 35 días, pero por la lesión que presentaba, será con la modalidad de arresto domiciliario.

La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

Su padre, Mario “Cafú” Anaya, también fue procesado, pese a que no estuvo en el enfrentamiento de Tafí Viejo. El viernes, fue aprehendido porque en su casa encontraron armas, pero al día siguiente fue liberado, aunque seguía ligado a la causa. El martes, en un allanamiento en el que buscaban a su hijo, volvieron a descubrir que tenía pistolas en su poder. Los investigadores sospechan que habría decidido correr ese riesgo por temor a sufrir un ataque.

El prófugo

Ale se encuentra prófugo desde hace una semana. Sus defensores, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros anunciaron dos veces que lo presentarían ante las autoridades, primero el lunes y después, el miércoles. En ambas oportunidades señalaron que no cumplieron con lo prometido porque no le habían dado las garantías necesarias de que tendría protección especial.

Ante esa situación Fernández decidió iniciar un trámite para que el Poder Ejecutivo ofreciera una recompensa a la o a las personas que ofrecieran los datos necesarios para detener al hijo de Ángel “El Mono” Ale. Aunque no se confirmó el monto, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que sería $15 millones.

Más vínculos narcos en el ataque a Facundo Ale en Amador Lucero y General Paz

Más vínculos narcos en el ataque a Facundo Ale en Amador Lucero y General Paz

Los allegados al joven dijeron que no sólo teme por su vida, sino que además, sus familiares aseguran que no quieren que su imagen con el chaleco antibalas y el casco que normalmente portan los detenidos considerados peligrosos sea utilizado como una foto política.

Temas TucumánTafí ViejoAdolfo Angel "El Mono" AleNarcotráficoInseguridadSan Martín de TucumánFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Aprehendieron al “Mono” Ale y a su hijo tras un allanamiento en su domicilio

Aprehendieron al “Mono” Ale y a su hijo tras un allanamiento en su domicilio

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Lo más popular
Debuta Visión Norte, un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán
1

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
2

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes
3

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

Iniciativas frente a las quemas de vegetación

Más Noticias
Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Debuta Visión Norte, un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Comentarios