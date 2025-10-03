Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

La Policía detuvo este viernes a Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale, tras un operativo coordinado con el Departamento de Inteligencia (D2). El joven se encontraba escondido en un campo de caña de azúcar cuando fue localizado, luego de que una comisión lo siguiera tras la conferencia de prensa ofrecida por su padre.