Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

La Policía detuvo este viernes a Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale, tras un operativo coordinado con el Departamento de Inteligencia (D2). El joven se encontraba escondido en un campo de caña de azúcar cuando fue localizado, luego de que una comisión lo siguiera tras la conferencia de prensa ofrecida por su padre.
“Soy inocente. Lo único que he hecho es defenderme; es la segunda vez que me quieren matar y la justicia no investigó nada la primera vez”, dijo entre gritos durante su aparición en la que estuvo presente LA GACETA.
También denunció que había aportado testigos y pruebas que nunca fueron tomadas en cuenta: “No han declarado, no han visto las cámaras de la zona donde intentaron matarme”.
La detención se produjo en presencia de su familia, de sus abogados y bajo un clima de tensión. En todo momento, "El Mono" Ale reclamó que se garantizara su seguridad: “Tienen que dar garantías, no sólo a mí, también a mi hijo”, expresó.
Antes de la detención, “El Mono” Ale había pedido públicamente en horas de la mañana que se protegiera la integridad de su hijo, ante la rivalidad histórica con la banda de “Los Gardelitos”.
Finalmente, la Policía confirmó que Facundo no presentaba heridas al momento de la detención. La Fiscalía había ofrecido previamente una recompensa de $15 millones por datos que permitieran dar con su paradero.