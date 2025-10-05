Facundo Ale fue alojado en Benjamín Paz

Quinteros sostuvo que Ale será alojado en la Unidad número 1 y, además, indicó cómo será el régimen en esa Unidad: “No podrá usar el teléfono, tendrá permitido una sola visita a la semana por determinado tiempo, su abogado, como defensor, puede venir, pero no tendrá los beneficios que puede gozar en una comisaría o en otro lugar”, afirmó el director general.

Por su parte, el subcomisario Gómez José, jefe de la Sección Delitos Especiales y Generales del Departamento Inteligencia, quien estuvo encabezando el traslado del detenido, detalló: “En el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de control de detención del imputado Ale que su señoría Hernández María Soledad, entre otras medidas, dispuso el inmediato traslado del imputado hacia el Complejo Penitenciario Benjamín Paz. A raíz de ello es que, en un trabajo coordinado entre Jefatura de Policía, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario de Tucumán se dispuso la realización de un operativo para dar cumplimiento con lo dispuesto por la jueza”.

El traslado fue llevado a cabo por personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), Dirección de Operaciones Motorizadas (DOM) y del Departamento Inteligencia.

“Esto habla del trabajo que se vino realizando en forma conjunta de todo el personal policial bajo la supervisión del jefe y subjefe de Policía que tuvo sus frutos cuando se logró dar con la detención de esta persona que era intensamente buscada”, cerró Gómez.