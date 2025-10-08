Secciones
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La ex vedette se convirtió en empresaria y luego del rechazo de la Justicia para que Santilli reemplace a Espert, se transformó en la cabeza de la lista oficialista para las Elecciones 2025.

EMPRESARIA. Karen Reichardt dejó el modelaje para entrar en el mundo de los negocios y así se acercó a LLA. EMPRESARIA. Karen Reichardt dejó el modelaje para entrar en el mundo de los negocios y así se acercó a LLA. FOTO TOMADA DE CRONISTA.COM
Hace 2 Hs

Tras el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, una figura inesperada quedó al frente de la lista oficialista: Karen Reichardt. La decisión judicial, que ratifica el dictamen de la fiscal federal Laura Roteta, posiciona a la empresaria y ex actriz como la principal representante del oficialismo en territorio bonaerense para las Elecciones 2025, previstas para el próximo 26 de octubre.

Reichardt ocupaba originalmente el segundo lugar en la boleta, detrás de Espert, quien renunció a su candidatura tras el escándalo que lo involucró con el empresario “Fred” Machado. Su ascenso a la primera posición marca un giro imprevisto dentro de La Libertad Avanza y coloca a una figura mediática en el centro de la escena política.

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata de la Libertad Avanza en Buenos Aires?

Empresaria, defensora del liberalismo económico y con una fuerte presencia en redes sociales,  Reichardt es una figura conocida para el público mayor, pero menos familiar para los votantes jóvenes que integran el núcleo duro del espacio libertario. En los años ‘90 alcanzó notoriedad por su participación en programas televisivos como “Brigada Cola” y “Despertar de pasiones”, además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy en 1992.

MODELO. Karen Reichardt inició su carrera en la TV y fue la cara de diferentes marcas de ropa. MODELO. Karen Reichardt inició su carrera en la TV y fue la cara de diferentes marcas de ropa. FOTO TOMADA DE LANACION.COM

En la última década, Reichardt viró su carrera hacia el activismo animal con el ciclo “Amores Perros”, emitido por la TV Pública, dedicado al cuidado y adopción responsable de mascotas. Desde allí reconoció contar con financiamiento externo, aunque en más de una ocasión expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos del Estado.

Su paso a la política resulta, por eso, tan llamativo como coherente con el discurso libertario. “No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos”, había dicho tiempo atrás luego una victoria electoral de La Libertad Avanza. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al poder, comenzó a manifestar abiertamente su apoyo al mandatario y a otros referentes del oficialismo.

De esta manera, Reichardt encarna el perfil de outsider que el Gobierno busca promover: una figura proveniente del sector privado, con visibilidad mediática y fuerte influencia en redes, que simboliza la apuesta del oficialismo por renovar su representación política en el Congreso, después de las Elecciones 2025.

Temas Elecciones 2025 Diego SantilliProvincia de Buenos AiresJosé Luis EspertJavier MileiLa Libertad AvanzaAlejo Ramos PadillaKaren Reichardt
