¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Tras el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, una figura inesperada quedó al frente de la lista oficialista: Karen Reichardt. La decisión judicial, que ratifica el dictamen de la fiscal federal Laura Roteta, posiciona a la empresaria y ex actriz como la principal representante del oficialismo en territorio bonaerense para las Elecciones 2025, previstas para el próximo 26 de octubre.