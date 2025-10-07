Patricia Bullrich, tras la renuncia de Espert: “Era muy importante que se dieran explicaciones”

Machado es el empresario cuyo avión utilizó Espert en más de 30 ocasiones durante la presentación de su libro y su campaña electoral en 2019. También se conoció que le pagó al economista 200.000 dólares, lo que derivó en una denuncia judicial presentada por Juan Grabois y, finalmente, en la baja de Espert de su candidatura el domingo pasado.