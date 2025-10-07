Secciones
Patricia Bullrich, tras la renuncia de Espert: “Era muy importante que se dieran explicaciones”

La titular del Ministerio de Seguridad destacó la reacción que adoptó su espacio político.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 1 Hs

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la renuncia del economista José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. “Era muy importante que en una fuerza transparente y con valores se dieran explicaciones”, expresó.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria confirmó además que el Gobierno avanzará con el pedido de extradición de Federico “Fred” Machado, empresario actualmente con prisión domiciliaria en Viedma, a quien la justicia de Texas investiga por lavado de activos y narcotráfico.

“El mecanismo de extradición ha llegado a la última instancia. Nosotros siempre vamos a cumplir las instrucciones de la Corte Suprema, así que no tengan dudas de que ese será el camino”, subrayó la ministra.

Machado es el empresario cuyo avión utilizó Espert en más de 30 ocasiones durante la presentación de su libro y su campaña electoral en 2019. También se conoció que le pagó al economista 200.000 dólares, lo que derivó en una denuncia judicial presentada por Juan Grabois y, finalmente, en la baja de Espert de su candidatura el domingo pasado.

En ese contexto, Bullrich defendió la reacción del espacio político que integra y lanzó críticas hacia antiguos aliados del economista.

“No es un caso nuevo. En 2021 Espert fue candidato, y en 2023 volvió a serlo junto a Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. En ese momento no pasó nada. La única fuerza que tomó la decisión de preservar sus valores y coherencia fue La Libertad Avanza”, enfatizó.

La funcionaria sostuvo que “la ciudadanía necesitaba explicaciones” y que, tras la renuncia de Espert, “el tema quedó en la Justicia”.

