Santilli se distanció de los descalificaciones de Karen Reichardt a los votantes Kirchneristas

Hoy, Santilli buscó distanciarse de la polémica, al tiempo que reafirmó la importancia de la campaña y los objetivos del espacio. El candidato enfatizó la necesidad de centrarse en los problemas que preocupan a los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal. "La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó", afirmó.