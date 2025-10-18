Santilli se distanció de los descalificaciones de Karen Reichardt a los votantes Kirchneristas

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, abordó hoy las controvertidas declaraciones de su compañera de lista, Karen Reichardt, quien se refirió al voto por el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires como una "enfermedad mental". Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Reichardt, Santilli respondió: "Considero que esa expresión es desafortunada. No estoy de acuerdo".
La controversia surgió a raíz de comentarios recientes de Reichardt en el programa conducido por Jonatan Viale. Allí, la candidata sugirió que el electorado que opta por el kirchnerismo y el peronismo en territorio bonaerense parece tener una especie de "chip" difícil de cambiar, calificándolo como una "enfermedad mental".
Explicó que su comentario se dirigía a aquellos que, en su opinión, no pueden ver otras opciones políticas. "Que me digas que estás mirando algo, ves que no tenés cloacas, ¿por qué seguís votando a las mismas personas?", se preguntó la candidata.
Hoy, Santilli buscó distanciarse de la polémica, al tiempo que reafirmó la importancia de la campaña y los objetivos del espacio. El candidato enfatizó la necesidad de centrarse en los problemas que preocupan a los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal. "La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó", afirmó.
Al referirse a Reichardt, Santilli adoptó un tono conciliador, aunque firme para dar su postura. "No comparto la forma en que lo dijo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distinto", señaló. El dirigente explicó que la estrategia del frente busca persuadir a los votantes sin recurrir a expresiones que puedan generar divisiones innecesarias dentro del electorado.