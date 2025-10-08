La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

En su decisión, Ramos Padilla aceptó formalmente la renuncia de Espert, quien había dejado su postulación tras verse envuelto en una polémica vinculada al empresario “Fred” Machado, pero consideró inválida la modificación del orden de los candidatos propuesta por el espacio. “No se puede alterar la voluntad popular expresada en el proceso interno ni modificar el encabezamiento de la lista a pocos días del inicio formal de la campaña”, argumentó el magistrado en su dictamen.