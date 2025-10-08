La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional en las Elecciones 2026. La resolución judicial marca un revés para el oficialismo, que había intentado reordenar su boleta tras la salida de Espert.
En su decisión, Ramos Padilla aceptó formalmente la renuncia de Espert, quien había dejado su postulación tras verse envuelto en una polémica vinculada al empresario “Fred” Machado, pero consideró inválida la modificación del orden de los candidatos propuesta por el espacio. “No se puede alterar la voluntad popular expresada en el proceso interno ni modificar el encabezamiento de la lista a pocos días del inicio formal de la campaña”, argumentó el magistrado en su dictamen.
Con esta determinación, la lista definitiva de La Libertad Avanza en Buenos Aires quedará encabezada por Karina Vázquez, más conocida por su nombre artístico Karen Reichardt, quien actualmente integra la alianza entre el partido oficialista y el PRO. En segundo lugar figurará Santilli, seguido por Gladys Humenuk en la tercera posición.
La decisión judicial le agrega más tensiones a la semana dentro del espacio libertario, que buscaba sostener a Santilli como figura principal en el distrito más poblado del país, en un intento por fortalecer su competitividad electoral tras la baja de Espert. Sin embargo, la Justicia consideró que el reemplazo vulneraba las normas que regulan las sustituciones de candidatos en etapas avanzadas del proceso electoral.