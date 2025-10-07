La fiscalía electoral dictaminó que Karen Reichardt encabece la boleta de LLA

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que Karen Reichardt deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones legislativas, y no Diego Santilli, como pretendía el Gobierno, tras la renuncia de José Luis Espert.
Con esta recomendación, ahora resta la definición del juez federal con competencia electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, quien deberá confirmar si la ex modelo será finalmente la primera en la nómina de cara a los comicios del 26 de octubre, dejando fuera al “Colo”.
Luego de la salida de Espert, los apoderados del partido presentaron formalmente la baja de su candidatura y solicitaron que Santilli se convirtiera en el nuevo número uno. Además, pidieron reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) que se utilizarán por primera vez en esta contienda electoral.
El apoderado nacional de LLA, Santiago Viola, tenía ayer la directiva de presentar una solicitud para reimprimir todas las papeletas correspondientes a los cargos nacionales en Buenos Aires. Fuentes encargadas del proceso de impresión aclararon que el avance no llega al 50% como se había informado, sino que ronda el 80%. “En principio vamos a pedir por la totalidad”, confirmó una fuente cercana al equipo técnico que prepara la presentación ante Ramos Padilla.
El costo de una reimpresión total se estima en más de 10 millones de dólares.
La renuncia de Espert se produjo luego de admitir haber recibido un pago de 200.000 dólares de una empresa minera vinculada a Federico “Fred” Machado, actualmente investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico.
Mientras tanto, Diego Santilli continúa actuando como referente de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Ayer se mostró junto al presidente Javier Milei en el Movistar Arena, durante el show musical de “La Banda Presidencial”. Este martes, acompañó al mandatario en Mar del Plata, donde visitaron la nueva planta de Lamb Weston, una empresa de capitales estadounidenses dedicada a la producción de papas fritas congeladas, que acaba de invertir 300 millones de dólares en su instalación en General Savio.
Tras ese acto, Milei y Santilli realizaron una caminata por la calle Güemes, junto al intendente Guillermo Montenegro, Alejandro Carracio y Karina Milei, bajo un estricto operativo de seguridad dispuesto para evitar incidentes como los ocurridos en presentaciones anteriores del jefe de Estado.
La influencia del PRO en el armado electoral de LLA se ha vuelto cada vez más evidente desde la salida de Espert, consignó Infobae. No solo por las reuniones de Milei con Mauricio Macri, sino también por la creciente participación de Cristian Ritondo, uno de los principales operadores políticos del espacio, en la estrategia para los comicios del 26 de octubre.
“Vamos a tener más incidencia en la estrategia para revertir el escenario actual. En el plano comunicacional, con Diego como principal vocero; en la estrategia territorial, se va a contemplar a los referentes del PRO en la organización de actividades y agenda; y, en materia de fiscalización, vamos a tener un rol clave, porque hubo muchas irregularidades en la elección pasada”, afirmó un dirigente cercano a Ritondo en declaraciones al mencionado portal.
Tanto en el PRO como en LLA reconocen que llegan a esta etapa por detrás de Fuerza Patria. “Lo que se hizo ahora fue frenar el tsunami. El Colo agarra la campaña con 18 o 20 puntos abajo; vamos a trabajar para descontar eso”, sostuvo otro dirigente con experiencia en campañas electorales que integra la “mesa de fiscalización”, reactivada la semana pasada.
Anoche, Santilli recibió el aval presidencial para continuar su campaña dentro del espacio libertario. “Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste. Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego”, publicó en X junto a una foto simbólica: su abrazo con Milei, y detrás, las sonrisas de Patricia Bullrich, Karina Milei y Cristian Ritondo.