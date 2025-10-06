Santilli quiere sumar votos de los indecisos y buscará a Macri para reforzar la campaña libertaria

Diego Santilli, quien ahora encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, anunció que se concentrará en aumentar la participación electoral. Enfatizó la importancia de las próximas elecciones para continuar con las políticas del presidente Javier Milei.
“Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás: hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei", declaró.
Santilli reconoció la necesidad de persuadir a los votantes que no participaron en las primarias de septiembre para que lo hagan en las próximas elecciones. También expresó su deseo de que Mauricio Macri se una a su campaña.
“Yo por lo menos tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”, dijo. Resaltó que las próximas elecciones nacionales “serán determinantes para no volver al pasado” y sostuvo que el esfuerzo de los últimos meses “fue durísimo”, pero necesario para mantener el rumbo.
Habló de su experiencia en campañas anteriores, al destacar su éxito en las elecciones de 2021. Santilli elogió los logros económicos de la administración actual y pidió a los votantes que sigan apoyando el actual rumbo político.
“Todos tenemos que jugar, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”, remarcó.
Al abordar su nueva posición en la lista, que se produjo después de la renuncia de Espert, Santilli subrayó su compromiso con el crecimiento y el progreso de Argentina.